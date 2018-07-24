Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Beşiktaş'ın milli kalecisi Tolga Zengin, önceki gün Gümüşlük'deki bir mekandaydı. Arkadaşları ile oturup sohbet eden milli kalecinin keyfi bir hayli yerindeydi.

Bir süre telefonda konuşan ve yaklaşık 2 saat mekanda oturan Zengin daha sonra oradan ayrıldı.

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