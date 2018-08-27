Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre dün gece saat 23.00 sıralarında Bayrampaşa Yahya Kemal Caddesi üzerinde bir minibüs içerisinde yaralı bir kişi olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Tek kurşunla başından vurulmuş halde ağır yaralı bulunan Murat Özel ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OĞLUNUN DUBAİ'YE GÖTÜRÜLMESİNİ İSTEDİ



Market işlettiği belirlenen Murat Özel'in aracında yapılan incelemede bir intihar mektubu bulundu. Mektubunda alacaklı ve borçlu olduğu kişileri tek tek yazan Özel, alacaklarının alınıp borçlulara verilmesini istedi. İntiharına neden olan olduğunu öne sürdüğü kişilerin adını da yazan Özel, oğlunun da Dubai'ye gitmeyi çok istediğini, son isteği olarak oğlunun Dubai'ye götürülmesini istedi.



BARUT İZİ VE PARMAK İZİ TARAMASI YAPILACAK



Olayı soruşturan polis ekipleri, Murat Özel'in minibüsü içerisinde bulunan tabancayı da incelemeye aldı. Tabanca üzerinde parmak izi taraması yapılacak. Ayrıca Özel'in silahı ateşleyip ateşlemediğinin tespiti için elinde barut izi olup olmadığı da incelenecek.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR



Daha önce bazı aile yakınlarına intihar edeceğinden bahsettiği öğrenilen Murat Özel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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