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        Haberler Spor Basketbol NBA Minnessota Timberwolves konferans finalinde! - Basketbol Haberleri

        Minnessota Timberwolves konferans finalinde!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors'u 121-110 yenen Minnessota Timberwolves, seriyi 4-1 kazanarak konferans finaline yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 09:33 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:33
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        Minnessota Timberwolves konferans finalinde!
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        NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Timberwolves, konuk ettiği Warriors'u 11 sayı farkla yenerek finale çıktı.

        Ev sahibi takımda Julius Randle 29 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Anthony Edwards da 22 sayı, 12 asist ve 7 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

        Yıldız oyuncu Stephen Curry'nin sakatlığı sebebiyle forma giyemediği Warriors'ta Brandin Podziemski 28, Jonathan Kuminga 26 sayıyla oynadı.

        Minnessota Timberwolves, Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        CELTICS SERİYİ 3-2'YE GETİRDİ

        Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics, New York Knicks'i evinde 127-102 mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi.

        TD Garden'daki karşılaşmada son şampiyon Celtics, Derrick White'ın 34 sayı ve Jaylen Brown'un 26 sayı ve 12 asistlik performansıyla seriyi 6. maça uzattı.

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