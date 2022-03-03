Moldova'dan AB'ye üyelik başvurusu 0:00 / 0:00

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Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvurusunu imzaladı. Resmi belge kısa sürede ilgili AB makamlarına teslim edilecek.

Moldova'nın Transdinyester adlı bölgesi de Rusya'nın etkisiyle Moldova'dan ayrılmıştı. Rusya’nın etkisiyle Gürcistan’dan ayrılan Güney Osetya ve Abhazya haricinde hiçbir devletin tanımadığı Transdinyester’de halk pasaport istediği zaman ülkedeki Rusya makamlarına başvuruyor.

Rusya'nın işgaline karşı mücadele eden Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım için resmi başvuru yapmasının ardından Gürcistan'dan da benzer bir adım gelmişti.

Moldova, Rusya'nın işgal girişiminin ardından AB'ye üyelik başvurusu yapan 3. ülke oldu.