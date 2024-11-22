Kral Charles’ın taç giyme töreni için milyonlar harcandı

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası tahta geçen Charles'ın taç giyme törenini Birleşik Krallık'ta 20 milyon kişi televizyon başında izlemişti. İhtişamlı törenin maliyeti tekrar gündeme getirildi. 1983’te, Birleşik Krallık'ta bir grup entelektüel tarafından temelleri atılan "Republic" isimli monarşi karşıtı grup, Kral Charles’ın taç giyme töreni için harcanan parayı tartışmaya açtı. 2006 yılından itibaren şirketleşen grubun CEO’su Graham Smith, İngiliz gazetesi The Guardian’a yaptığı açıklamada “Harcanan toplam miktarın 72 milyon pound olduğu söyleniyorsa buna şaşırmak gerekir.” dedi.

"HARCANAN MİKTAR 100 İLE 250 MİLYON POUND ARASINDA"

Smith’e göre, taç giyme töreni için Savunma Bakanlığı’nın, kolluk kuvvetlerin, itfaiye birimlerinin ve yerel yönetimlerin yaptığı harcamalar dikkate alınırsa gerçek maliyetin 100 ile 250 milyon pound arasında bir miktar olması gerekiyor.

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Smith ayrıca, “Vergi mükellefleri hiçbir zorunluluğu olmayan böylesi bir etkinlik için milyonlarca pound harcamak zorunda değil, kaldı ki kraliyet ailesinin normal şartlarda da yıllık maliyeti 500 milyon pound’u buluyor.” dedi.