Bir kız günde 16 bin kaloriye kadar beslenmesi için zorlanabiliyor. Bunu reddenler için ciddi cezalar hatta işkence denebilecek acımasızca yöntemler var.

2013 yılındaki bir araştırma, buna maruz kalan kızların yüzde 61'inden fazlasının dövüldüğünü ve yüzde 29'unun katılımı teşvik etmek için parmaklarının kırıldığını ortaya koydu.