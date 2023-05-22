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Moritanya'da istismarcı bir gelenek: Kızlar evlenebilmeleri için zorla şişmanlatılıyor

Moritanya'daki kadınların başı, köklü ve bir o kadar da zararlı bir güzellik algısıyla belada. Ülkede zayıf kadınlar pek sevilmiyor. Hatta kadınlar evlenmeleri ve iyi birer eş olmaları için zorla beslenerek, şişmanlatılıyor.

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  • Moritanya'da istismarcı bir gelenek: Kızlar evlenebilmeleri için zorla şişmanlatılıyor

    Bir Afrika ülkesi olan Moritanya'da ilginç bir gelenek var. Bu ülkede zayıf kadınlar evlenemiyor hatta toplum tarafından güzel bile bulunmuyorlar. Kulağa ilk başta tuhaf bir güzellik standardı gibi gelse de aslında durum bundan daha kötü çünkü bu konuda genç kızların üzerinde ciddi bir baskı var. Hatta genç kızları, eş bulmaları için şişmanlamaya zorlayan "zorla besleyiciler" isimli bir meslek grubu bile bulunuyor.
  • Moritanya'da istismarcı bir gelenek: Kızlar evlenebilmeleri için zorla şişmanlatılıyor

    Bunlardan biri olan Elhacen isimli bir kişi, yaptığı işle gurur duyduğunu söyleyerek, şunları anlatıyor: Ben çok katıyım. Kızları döverim ya da ayak parmaklarının arasına bir sopa sıkıştırarak işkence yaparım. Onları izole ediyorum ve onlara zayıf kadınların daha aşağı olduğunu söylüyorum.
  • Moritanya'da istismarcı bir gelenek: Kızlar evlenebilmeleri için zorla şişmanlatılıyor

    Elhacen'e hatta ülke vatandaşlarına göre kadının işi bebek yapmak ve kocasına yatacağı yumuşak, etli bir yatak olmaktan geçiyor. Ülkede zayıf bir kadın olmak; zayıflık statüsü olarak görülüyor ve insanlar bunu, bir kadının kocası tarafından beslenmediğine dair bir işaret olarak algılıyor. 
  • Moritanya'da istismarcı bir gelenek: Kızlar evlenebilmeleri için zorla şişmanlatılıyor

    Şişmanlayan kadının toplumda statüsü arttığı gibi evlilik şansı da yükseliyor çünkü inanışa göre; kadın, erkeğinin kalbinde yatağında işgal ettiği yeri işgal eder.
  • Moritanya'da istismarcı bir gelenek: Kızlar evlenebilmeleri için zorla şişmanlatılıyor

    Bu aşırılık, henüz bir çocukken başlıyor. 5 yaşına gelen kız çocukları darı ve deve sütü gibi yoğun kalorisi olan yiyeceklerle besleniyor. Çocuklar anneleri veya zorla besleyiciler tarafından kontrol altında tutuluyor.
  • Moritanya'da istismarcı bir gelenek: Kızlar evlenebilmeleri için zorla şişmanlatılıyor

    Bir kız günde 16 bin kaloriye kadar beslenmesi için zorlanabiliyor. Bunu reddenler için ciddi cezalar hatta işkence denebilecek acımasızca yöntemler var. 

    2013 yılındaki bir araştırma, buna maruz kalan kızların yüzde 61'inden fazlasının dövüldüğünü ve yüzde 29'unun katılımı teşvik etmek için parmaklarının kırıldığını ortaya koydu. 
  • Moritanya'da istismarcı bir gelenek: Kızlar evlenebilmeleri için zorla şişmanlatılıyor

    En sonunda şişmanlayarak evliliğe "hak kazanan" kadınların serüveni burada da bitmiyor. Bu kez de sağlıksız beslenme ve aşırı kiloyla gelen sağlık sorunları baş gösteriyor. 

    Bu uygulama, ülkenin merkez bölgelerinde kırsal kesime göre daha az uygulanıyor. Ancak kırsal kesimde yaşayan kızların bu uygulamadan kaçmak gibi bir şansı bulunmuyor.

    Kaynak: Harvard Üniversitesi

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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