Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, geçtiğimiz günlerde bir yazısında Adnan Oktar’ın gecesine katılan “ünlü” bir isimle konuştuğunu ve kaleme aldığı yazısında Muazzez Ersoy'un 150 bin TL ücret aldığını yazmıştı. Muazzez Ersoy konuyla ilgili sessizliğini bozdu.



“O SAHTEKAR KİMSE ONA SORMAK LAZIM”



Beyaz TV'ye konuşan Ersoy, kendisine karşı bir operasyon olduğunu söylerken "Bana karşı itibarsızlaştırma çabası var. Menajerimden normal ekstra ücretim neyse onu aldım. Fazla para almış falan bilmem ne. Onu da söyleyen o gecelere katılan başka bir meslektaşım. Fahiş fiyat aldığımı söyleyen sahtekar kimse bunu ona sormak lazım. Sahne programımı bitirdim çıkarken 'İyi akşamlar' dedim, tam çıkıyordum o kişi kalktı geldi bana sarıldı. Yani bu kendiliğinden gelişen bir durum. Dans etmedim, oynamadım, kimsenin yanağına öpücükler kondurmadım. Konser vermek için evine gitmedim. Ama konu benim üzerimden yürüyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ