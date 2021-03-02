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MUĞLA
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Koronavirüse yakalanan Bodrum eski Belediye Başkanı Kocadon, yoğun bakıma alındı - ek fotoğraf
02 Mart 2021 Salı, 13:00 DHA

Koronavirüse yakalanan Bodrum eski Belediye Başkanı Kocadon, yoğun bakıma alındı - ek fotoğraf
Koronavirüse yakalanan Bodrum eski Belediye Başkanı Kocadon, yoğun bakıma alındı
02 Mart 2021 Salı, 13:00 DHA

Koronavirüse yakalanan Bodrum eski Belediye Başkanı Kocadon, yoğun bakıma alındı
Cumhurbaşkanı açıkladı, esnaf harekete geçti
02 Mart 2021 Salı, 13:00 İHA

Cumhurbaşkanı açıkladı, esnaf harekete geçti
Mesai saatleri değişti
02 Mart 2021 Salı, 12:00 İHA

Mesai saatleri değişti
Gümüş “Bize turuncu yakışmaz, hedefimiz önce sarı sonra mavi” Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 haftalık verilerini dikkat çeken Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, vatandaşları tedbirlere uymaya davet etti.
02 Mart 2021 Salı, 12:00 İHA

Gümüş “Bize turuncu yakışmaz, hedefimiz önce sarı sonra mavi” Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 haftalık verilerini dikkat çeken Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, vatandaşları tedbirlere uymaya davet etti.
Baharın müjdecisi Leylekler geldi Bahar aylarının müjdecisi Leylekler ‘Leylek Köy’ olarak adlandırılan Ula’nın Gökova Körfezi kenarında bulunan Akçapınar mahallesine gelmeye başladı.
02 Mart 2021 Salı, 11:00 İHA

Baharın müjdecisi Leylekler geldi Bahar aylarının müjdecisi Leylekler ‘Leylek Köy’ olarak adlandırılan Ula’nın Gökova Körfezi kenarında bulunan Akçapınar mahallesine gelmeye başladı.
Operasyonda ele geçirilen sikkeden dünyada sadece 42 adet var: 6 gözaltı
02 Mart 2021 Salı, 04:00 DHA

Operasyonda ele geçirilen sikkeden dünyada sadece 42 adet var: 6 gözaltı
Bodrum'da depoda kundaklama iddiası
02 Mart 2021 Salı, 03:00 DHA

Bodrum'da depoda kundaklama iddiası
Bodrum'da 32 kaçak göçmen kurtarıldı
02 Mart 2021 Salı, 03:00 DHA

Bodrum'da 32 kaçak göçmen kurtarıldı
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Namaz Vakitleri MUĞLA Namaz Vakitleri
Yunanlıların denize bıraktığı 32 mülteciyi Türk Sahil Güvenliği kurtardı
02 Mart 2021 Salı, 01:00 İHA

Yunanlıların denize bıraktığı 32 mülteciyi Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Depoyu yakıp kaçtılar
02 Mart 2021 Salı, 01:00 İHA

Depoyu yakıp kaçtılar
Menteşe Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı
01 Mart 2021 Pazartesi, 17:00 İHA

Menteşe Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı
Ödülleri Başkan Gürün verdi Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Osman Hamdi Bey’in doğum günü anısına düzenlediği ‘Umudum Var Çünkü’ konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
01 Mart 2021 Pazartesi, 17:00 İHA

Ödülleri Başkan Gürün verdi Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Osman Hamdi Bey’in doğum günü anısına düzenlediği ‘Umudum Var Çünkü’ konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
1500 yıllık tarihi yapı turizme kazandırılıyor
01 Mart 2021 Pazartesi, 17:00 DHA

1500 yıllık tarihi yapı turizme kazandırılıyor
Marmaris’te arama kurtarma ekibi kuruldu
01 Mart 2021 Pazartesi, 16:00 İHA

Marmaris’te arama kurtarma ekibi kuruldu
Bodrum'un eski Belediye Başkanı Kocadon yoğum bakımda
01 Mart 2021 Pazartesi, 16:00 İHA

Bodrum'un eski Belediye Başkanı Kocadon yoğum bakımda
Atina Grek sikkesi operasyonu; 6 gözaltı
01 Mart 2021 Pazartesi, 16:00 DHA

Atina Grek sikkesi operasyonu; 6 gözaltı
Bodrum'da sahile ölü köpek balığı vurdu
01 Mart 2021 Pazartesi, 16:00 DHA

Bodrum'da sahile ölü köpek balığı vurdu
Marmaris'te güneşi gören sahile koştu
01 Mart 2021 Pazartesi, 15:00 DHA

Marmaris'te güneşi gören sahile koştu
Bodrum'da çevre katliamı durdurulamıyor Tarım alanları ve yeşil alanlar hafriyat alanına dönüştü
01 Mart 2021 Pazartesi, 14:00 İHA

Bodrum'da çevre katliamı durdurulamıyor Tarım alanları ve yeşil alanlar hafriyat alanına dönüştü
Dünyada 42 adet var, piyasa değeri 1 milyon dolar Muğla İl Jandarma ekipleri tarafından dünyada 42 adet bulunan milattan önce 5’inci yüzyıla ait Atina Grek sikkesi ele geçirilirken, piyasa değerinin 1 milyon dolar olduğu öğrenildi
01 Mart 2021 Pazartesi, 13:00 İHA

Dünyada 42 adet var, piyasa değeri 1 milyon dolar Muğla İl Jandarma ekipleri tarafından dünyada 42 adet bulunan milattan önce 5’inci yüzyıla ait Atina Grek sikkesi ele geçirilirken, piyasa değerinin 1 milyon dolar olduğu öğrenildi
Sular çekildi tarihi kral yolu ortaya çıktı Bodrum’da deniz çekilmesi vatandaşları tedirgin etti
01 Mart 2021 Pazartesi, 13:00 İHA

Sular çekildi tarihi kral yolu ortaya çıktı Bodrum’da deniz çekilmesi vatandaşları tedirgin etti
112 litre kaçak alkol ele geçirildi Denizli’den Muğla’ya el yapımı kaçak alkol sevkiyatı yapan şahıs gözaltına alınırken, toplam 112 litre kaçak alkol ele geçirildi.
01 Mart 2021 Pazartesi, 13:00 İHA

112 litre kaçak alkol ele geçirildi Denizli’den Muğla’ya el yapımı kaçak alkol sevkiyatı yapan şahıs gözaltına alınırken, toplam 112 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Kumar merakı 52 bin TL’ye maloldu Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde evde kumar oynayan 11 kişiye toplam 52 bin 580 TL idari para cezası uygulandı.
01 Mart 2021 Pazartesi, 13:00 İHA

Kumar merakı 52 bin TL’ye maloldu Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde evde kumar oynayan 11 kişiye toplam 52 bin 580 TL idari para cezası uygulandı.
5 ton atık geri kazanılacak MUÇEV’in sorumluluk alanları Ölüdeniz, Göcek, Sarıgerme, İztuzu ve Akyaka’da gerçekleştirilen atık toplama faaliyetlerinde 5 ton çöp toplandı.
01 Mart 2021 Pazartesi, 12:00 İHA

5 ton atık geri kazanılacak MUÇEV’in sorumluluk alanları Ölüdeniz, Göcek, Sarıgerme, İztuzu ve Akyaka’da gerçekleştirilen atık toplama faaliyetlerinde 5 ton çöp toplandı.
Faciayı yangın tankeri önledi Milas İlçesi Gürceğiz Mahallesinde ulaşımın zor olması nedeniyle itfaiye aracının giremediği bölgedeki ev yangını, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalleye verilen yangın tankeri ile önlendi.
01 Mart 2021 Pazartesi, 12:00 İHA

Faciayı yangın tankeri önledi Milas İlçesi Gürceğiz Mahallesinde ulaşımın zor olması nedeniyle itfaiye aracının giremediği bölgedeki ev yangını, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalleye verilen yangın tankeri ile önlendi.
Muğla’da yılın ilk orman yangını Muğla’nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda yakılan temizlik ateşinden çıkan yangın ormana sıçraması sonucu bir hektarlık alan yandı
01 Mart 2021 Pazartesi, 12:00 İHA

Muğla’da yılın ilk orman yangını Muğla’nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda yakılan temizlik ateşinden çıkan yangın ormana sıçraması sonucu bir hektarlık alan yandı
Marmaris’te 10 bin metre içme suyu hattı yenileniyor Muğla’nın Marmaris ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez mahallerinde başlatılan 10 bin metrelik içme suyu hat yenileme çalışmalarının 5 bin metresi tamamlandı.
01 Mart 2021 Pazartesi, 11:00 İHA

Marmaris’te 10 bin metre içme suyu hattı yenileniyor Muğla’nın Marmaris ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez mahallerinde başlatılan 10 bin metrelik içme suyu hat yenileme çalışmalarının 5 bin metresi tamamlandı.
Çukurköy HİS Göleti kırsal kalkınmaya destek oluyor Milas Çukurköy mahallesinde yapımı tamamlanan 35 bin m3 su depolama hacmine sahip Çukurköy Hayvan İçme Suyu Göleti, bölge halkının kırsal kalkınmasına büyük destek sağlıyor.
01 Mart 2021 Pazartesi, 11:00 İHA

Çukurköy HİS Göleti kırsal kalkınmaya destek oluyor Milas Çukurköy mahallesinde yapımı tamamlanan 35 bin m3 su depolama hacmine sahip Çukurköy Hayvan İçme Suyu Göleti, bölge halkının kırsal kalkınmasına büyük destek sağlıyor.
Orkinos sürüsünü balıkla beslediler
28 Şubat 2021 Pazar, 20:00 DHA

Orkinos sürüsünü balıkla beslediler
Datça hayranı Rus ressam Tuganova, Niğde'de yaşamını yitirdi
28 Şubat 2021 Pazar, 17:00 DHA

Datça hayranı Rus ressam Tuganova, Niğde'de yaşamını yitirdi
Bodrum’da sahile ölü köpek balığı vurdu
28 Şubat 2021 Pazar, 15:00 İHA

Bodrum’da sahile ölü köpek balığı vurdu
Dalyan’da pansiyonda yangın
28 Şubat 2021 Pazar, 15:00 İHA

Dalyan’da pansiyonda yangın