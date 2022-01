Bodrum'da hayvanseverler şiddet olaylarına dikkati çekti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir araya gelen hayvanseverler, ilçede son günlerde meydana gelen hayvana şiddet olaylarına karşı basın açıklaması yaparak suçluların cezalandırılmasını istedi.

Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu tarafından Kent Konseyi binası önünde basın açıklaması yapıldı. Can dostları ile basın açıklamasına katılan hayvanseverler, son dönemde hayvana şiddet olaylarına dikkati çekerek suçluların cezalandırılmasını istedi.

Basın açıklamasını okuyan Çalışma Grubu gönüllüsü Tulu Ülgen, şunları dile getirdi:

“Son aylarda Türkiye genelinde hayvanlara karşı yapılan işkencelerin ve cinayetlerin arttığına endişe duyarak tanık oluyoruz. Bodrum’da da artık her gün eline silah alan biri tarafından hayvanlar öldürülüyor. Sokaklarda senelerdir birlikte yaşadığımız kimsesiz gariban köpeklerin hedef gösterilmesi ve hiçbir günahları yokken, onlar üzerinden intikam alınması, linç edilmeleri, eziyet görmeleri kabul edilemez. Bodrum’un merhametli ve güzel insanlarına sesleniyoruz, sokaklarınızdaki sahipsiz canlara, komşunuzun hayvanına, değerlerinize sahip çıkın, koruyun, kollayın. Şimdi iyi insanların birlik olma zamanı, kimsenin sizi manipüle etmesine izin vermeyin. Katillerin üst sınırdan ceza alabilmesi için yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu olarak, 300'e yakın gönüllümüzle birlikte sokak sokak her bir hayvanın yaşam hakkını kanunlara uygun olarak korumak için Bodrum’un merhametli ve duyarlı tüm vatandaşlar ile birlikte olacağız.”

Hayvanseverler, basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.

