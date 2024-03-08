Bodrum'un Ortakent-Yalıkavak kara yolunda çalışmalar yeniden başlatıldı.

2015'de Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan ancak kamulaştırma davaları nedeniyle bir yıl sonra durdurulan Ortakent-Yalıkavak yolunda çalışmalar, Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun'un Karayolları Genel Müdürlüğü ve bakanlık düzeyinde yaptığı görüşmelerin ardından yeniden başladı.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve Mehmet Tosun, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Toplam 8,5 kilometrelik yolun üç kilometrelik bölümü bu yaz hizmete gireceği bildirildi.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki sezona inşallah Mehmet Tosun başkanlığında tüm sorunlara el atacağız ve Bodrum'da beş yıl içerisinde ne su, ne trafik, ne de altyapı sorunu kalacak." dedi.

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun da, "Karayolları, yolun değirmenlere kadar olan kısmını sezona kadar tamamlayacak. Yalıkavak'a kadar olan kısım da kışın yapılacak. Çalışma tamamlandığında o lokasyonun trafiğinde gözle görülür bir rahatlama olacak. Bu vesileyle, halkımızın taleplerine duyarsız kalmayan ve derhal harekete geçilmesini sağlayan Sayın Çiğdem Karaaslan'a ve Sayın Bakanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.