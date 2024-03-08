Bodrum'da 22 kaçak göçmen kurtarıldı, 60 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 6 Mart saat 08.20'de Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı tarihte Bodrum açıklarında saat 02.25 ve 03.55'te yurt dışına çıkmaya çalışan 16'sı çocuk 60 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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