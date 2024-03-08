İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!

İzmir'deki taksici cinayetinde sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 17 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

DHA'da yer alan habere göre soğuktan üşümemesi için kendisini aracına alan taksici Oğuz Erge'yi (44) tabancayla öldürüp, cep telefonu ile kulaklığını gasp eden Delil Aysal'a (19) İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'nitelikli öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'nitelikli yağma' suçundan 14 yıl 10 ay ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan 2 yıl 10 hapis cezası verildi.