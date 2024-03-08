Bodrum FK telafi peşinde

1'inci Lig'de üst üste rakipleri Çorum FK ve Eyüpspor'a yenilerek ilk 2 yarışının gerisinde kalan Bodrum FK yarın kendisi gibi Play-Off hattında bulunan Bandırmaspor'a önemli maçta konuk olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 90 dakikayı Oğuzhan Uğurlu yönetecek. Yeşil-beyazlı ekipte Eyüpspor önünde kırmızı kart gören Kenan Özer'in yanı sıra Gökdeniz cezalı, Süleyman'ın sakatlığı sürüyor. Erkan'ın durumu ise maç günü belli olacak. Teknik Direktör İsmet Taşdemir de Eyüpspor karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle saha kenarında takımının yanında olamayacak. Bodrum FK ligde bitime 9 hafta kala 42 puanla Play-Off hattında 5'inci sırada bulunuyor. Son haftalarda yaptığı çıkışla Play-Off potasına tekrar giren Bandırmaspor ise 40 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor.

PFDK'DAN 2 MAÇ CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bodrum FK'ya 2 Mart'ta Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan Eyüpspor karşılaşmasında yaşanan saha olayları nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Evinde Boluspor ve Ankara Keçiörengücü maçlarını seyircisiz oynayacak Bodrum'a ayrıca toplam 136 bin TL'de para ceza kesildi. Kötü ve çirkin tezahüratta bulunup saha olaylarına karışan maraton tribündeki taraftarların elektronik biletleri de seyircili 2 iç saha maçında bloke edildi. Maçta kırmızı kart gören Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan birer maç ceza alırken, konuk ekipten Caner Erkin, gördüğü kırmızı kart sonrası hakemlere ve federasyon temsilcisine yönelik haraketi nedeniyle toplam 7 maç ceza aldı.