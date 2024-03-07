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        Haberler Ekonomi Para Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Para Haberleri

        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda değiştirmedi. Böylece 4 toplantı üst üste faizi sabit bırakmış oldu. Banka bunun yanında 2024 için daha önce yüzde 2.7 olarak açıkladığı ortalama enflasyon tahminini yüzde 2.3'e revize etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 16:16 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:30
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        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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        Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

        ECB'den yapılan açıklamada, refinansman faizinin yüzde 4.50'de, mevduat faizinin yüzde 4'te, marjinal fonlama faizini de yüzde 4.75'de bıraktığı kaydedildi.

        Bu kararla beraber ECB 4 toplantı üst üste faizi sabit bıraktı. Banka Temmuz 2022-Eylül 2023 arasında 10 toplantıda toplamda 450 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.

        ENFLASYON TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ

        ECB tarafından yayınlanan karar metninde ocak ayındaki son toplantıdan bu yana enflasyonun daha da düştüğü belirtildi. 2024 ve 2025 yılları için enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gidildiği ifade edildi. Buna göre ECB'nin Euro Bölgesi için 2024 ortalama enflasyon tahmini yüzde 2.3, 2025 için ortalama yüzde 2, 2026 için ise ortalama yüzde 1.9 oldu. Daha önce 2024, 2025 için tahminler sırasıyla yüzde 2.7, yüzde 2.1 ve yüzde 1.9 olarak açıklanmıştı.

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        Açıklamada aşağı yönlü revizyonun enerji fiyatlarının enflasyona daha düşük katkıda bulunmasını yansıttığı belirtildi.

        Açıklamada bunun yanında şu ifadeler yer aldı:

        "Her ne kadar temel enflasyon ölçümlerinin çoğu gevşemiş olsa da, ücretlerdeki güçlü artışa bağlı olarak yurt içi fiyat baskıları kısmen yüksek kalmaya devam ediyor. Finansman koşulları kısıtlayıcı olmaya ve faiz oranlarında yaşanan artışlar talep üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Bu da enflasyonun aşağı çekilmesine yardımcı oluyor."

        Bunun yanında ECB büyüme tahminlerini de yayınladı. Buna göre 2024için büyüme tahmini yüzde 0.4, 2025 için yüzde 1.5, 2026 için ise yüzde 1.6 oldu.

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