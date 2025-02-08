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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un LÖSEV'e bağışladığı 8 villa 'Şirinler Köyü' olacak - Magazin haberleri

        Ferdi Tayfur'un LÖSEV'e bağışladığı 8 villa 'Şirinler Köyü' olacak

        2 Ocakta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un LÖSEV'e bağışladığı Çınarcık'taki 8 villanın akıbeti belli oldu. LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, lösemili çocukların moral bulması için bağışlanan villalardan 'Şirinler Köyü' kurulacağını duyurdu

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        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 22:19 Güncelleme: 08.02.2025 - 22:41
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        LÖSEV'e bağışladığı 8 villa 'Şirinler Köyü' olacak
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        Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmiş, 4 Ocak’ta son yolculuğuna uğurlanmıştı. Merhum sanatçı, yıllarca edindiği servetinin önemli bir kısmını hayır kurumlarına bağışlamıştı.

        Ferdi Tayfur, İstanbul ve Yalova’daki bazı taşınmazlarını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlamıştı. Tayfur; Marmaris Beldibi’ndeki 2 daire ve İstanbul Fatih’teki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Bolu Mudurnu’daki bir daire TSK’ya, Yalova Çınarcık Esenköy’deki 8 villa ise LÖSEV’e bırakılmıştı.

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        Ferdi Tayfur, mal varlıklarını çocukları, torunları, yeğenleri ve eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a diğer taşınmazlarını ise Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a vermişti. Beste ve müzik eserlerinin haklarını ise Nilüfer Turanbayburt'a bırakmıştı.

        Vasiyette, kızı Tuğçe Tayfur ve büyük oğlu Timur Turanbayburt yer almamıştı. İkili, vasiyete itiraz ettiklerini ve bağışlanan mal varlıkları hariç tüm mal varlığına tedbir konulmasını talep ettiklerini açıklamışlardı.

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        LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN 'ŞİRİNLER KÖYÜ' ADI ALTA BİR MERKEZ HALİNE GETİRİLECEK

        LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, bağışlanan 8 villanın lösemili çocuklar için ‘Şirinler Köyü’ adı altında özel bir merkez haline getirileceğini duyurdu. Villalara 7-8 çocuğun yerleştirileceğini belirten Ezer, burada toplamda 50’den fazla çocuğun kalacağını söyledi. Orman içinde yer alan bu alanın, çocuklar için huzurlu ve eğlenceli bir yaşam alanı haline getirileceği ifade edildi.

        Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram

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        #ferdi tayfur
        #LÖSEV
        #şirinler köyü
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