Muğla'da ambulans helikopter 15 günlük bebek için havalandı

Doktorlarının tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesine karar verdiği bebek için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talebinde bulunuldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 gün önce 36 haftalık olarak dünyaya gelen bebeğe, kalbinde yaşanan sorun nedeniyle ileri yoğun bakım tedavisi uygulanmasına karar verildi.

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