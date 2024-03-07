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        Muğla'da ambulans helikopter 15 günlük bebek için havalandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kalbinde sorun bulunan 15 günlük bebek, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 15:48 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:48
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        Muğla'da ambulans helikopter 15 günlük bebek için havalandı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kalbinde sorun bulunan 15 günlük bebek, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 gün önce 36 haftalık olarak dünyaya gelen bebeğe, kalbinde yaşanan sorun nedeniyle ileri yoğun bakım tedavisi uygulanmasına karar verildi.

        Doktorlarının tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesine karar verdiği bebek için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talebinde bulunuldu.

        Talebin olumlu karşılanması üzerine İzmir'den havalanan helikopter, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin pistine indi.

        Ambulansla tedavi gördüğü hastaneden getirilen bebek, İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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