Almanya'da yeni grev dalgası: Ulaşım durma noktasına geldi

Almanya'da makinistlerin son 4 ay içindeki beşinci grevi milyonlarca yolcuyu etkiledi.

Alman Makinistler Sendikası'nın (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan ücret artışı görüşmelerinin bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, makinistlerin 02.00'de başlayan greviyle demir yolu ulaşımında büyük aksaklıklar yaşanıyor.

Grev, Alman demir yolu şirketi Alman Demiryolları'nın ülke çapında yerel ve uzun mesafeli ulaşımının büyük bir bölümünü durma noktasına getirirken, dün akşamdan beri yük trenlerinde taşımacılık yapılamıyor.

Weselsky, bundan sonraki grevlerin, eskiden olduğu gibi 48 saat öncesinden değil, sadece kısa bir süre önceden duyurulacağını da bildirdi.

GDL Başkanı Claus Weselsky, artan eleştirilere karşı makinistlerin son 4 aydaki beşinci grevini haklı bularak, Uzlaşma Kurulu'nun sadece çalışma saatleri değil, birçok önerisinin kabul edilemez olması nedeniyle reddedildiğini belirtti.

Alman Demiryolları, planlan tren seferlerinin yalnızca küçük bir kısmını gerçekleştirebileceği konusunda yolcuları uyarırken, 35 saatlik grevin yarın 13.00'e kadar sürmesi planlanıyor.

VARDİYALI ÇALIŞMA SÜRELERİNİN 35 SAATE İNMESİ İSTENİYOR

Makinistler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 9 Ocak'ta 2 günlük, 7 Aralık 2023'te 24 saatlik uyarı grevine gitmiş, 24 Ocak'ta ise 6 gün süren grev yapmıştı.

Alman Demiryolları ise mahkemeye başvurarak söz konusu grevi durdurmaya çalışmıştı. GDL'ye bağlı makinistler, daha önce de 15-16 Kasım'da 20 saatlik grev gerçekleştirmişti.

Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık ortalama 550 euro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin euroya kadar ödeme talep ediyor.

GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35 saate düşürülmesini istiyor.

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Alman Demiryolları ise makinistlerin maaşlarına ağustos ayından itibaren ortalama yüzde 4,8'lik artış ve Nisan 2025'ten itibaren yüzde 5'lik artış önerdi. GDL, bu teklifi kabul etmedi.

Alman Demiryolları çalışma saatleri konusunda esneklik teklif ederek, iş gücü sıkıntısı nedeniyle sendikanın çalışma saatlerinin düşürülmesi talebini reddediyor.