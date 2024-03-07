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        Haberler Gündem Kırşehir merkezli yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonunda 6 tutuklama - Güncel haberler

        Kırşehir merkezli yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonunda 6 tutuklama

        Kırşehir merkezli 4 ilde yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 20:24 Güncelleme: 07.03.2024 - 20:24
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        Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları aracılığıyla kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp, vatandaşı dolandıran şüphelilere yönelik Kırşehir, Mersin, Yalova ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda S.B, M.A.B, Ş.O. ve M.Y. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda cep telefonu, banka ve SIM kartları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Kırşehir Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Genişletilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 zanlı daha adliyeye gönderildi.

        Zanlılardan M.D, A.K, M.M, M.A.B, M.Y. ve S.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.K, V.S. ve Ş.O. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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