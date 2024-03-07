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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'de 'DEM Parti' polemiği! Burcu Köksal'ın ifadelerine Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

        CHP'de 'DEM Parti' polemiği! Burcu Köksal'ın ifadelerine Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

        CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" sözleri tartışma yarattı. Özgür Özel "Küçük bir sürçülisan oldu" derken, Burcu Köksal "Afyonkarahisar'ı DEM'lilerle ve HÜDAPAR'lılarla yönetmeyeceğim" karşılığını verdi. Ekrem İmamoğlu da "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" diye tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 07.03.2024 - 13:41 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:56
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        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
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        CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" sözleriyle ilgili Genel Başkan Özgür Özel'in "Küçük bir sürçülisan oldu" açıklamasına, "Afyonkarahisar'ı DEM'lilerle ve HÜDAPAR'lılarla yönetmeyeceğim" karşılığını verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" ifadelerini kullandı.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün saat 14.00'te Afyonkarahisar'da partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışını gerçekleştirdi.

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        KÖKSAL: DEM PARTİ HARİÇ...

        Programda Özgür Özel'den önce CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal konuşma yaptı. Burcu Köksal konuşmasının bir bölümünde, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" ifadelerini kullandı.

        ÖZGÜR ÖZEL: KÜÇÜK BİR SÜRÇÜLİSAN OLDU

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Afyonkarahisar'ın ardından geçtiği Uşak programında, seçim otobüsünden partililere seslendi.

        CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'dan selam getirdiğini söyleyen Özel, "Afyon'da 'Belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız' diye derken orada küçük bir sürçülisan oldu. 'Aman başkanım sen düzelt' dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, Uşaklılara, Afyonlulara açıktır" dedi.

        KÖKSAL'DAN 21.45'TE YANIT

        Özgür Özel'in bu açıklaması sonrası Burcu Köksal, dün saat 21.45'te 'X'teki hesabından "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" konuşmasını içeren videoyu, "Ben Suriyelileri amasız fakatsız lakinsiz Afyonkarahisar'dan göndereceğim, diyorum. AKP, mevcut işçileri çıkaracak, PKK'lıları işe alacak, diyorlar, ben emeklilere 4 ay doğal gaz ve AFJET konusunda destek vereceğim, diyorum. Belediyeyi DEM'lilerle yönetecek diyorlar, rantsal dönüşüm değil, garip gurebaya bedelsiz ev yapacağım, diyorum. Gizli kapılar ardında DEM'lilerle görüşüyor, diyorlar. Açık ve net, Afyonkarahisar'ı DEM'lilerle ve HÜDAPAR'lılarla yönetmeyeceğim. Net" notuyla paylaştı.

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        İMAMOĞLU: BAŞKA BİR İŞ YA DA BAŞKA BİR PARTİ BULACAK

        Bakırköy'de konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediye başkan adayına tepki gösterdi.

        Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerini eleştiren İmamoğlu, "Kendine başka bir iş ya da başka parti bulacak. Biz insan ayırt etmeyiz." dedi.

        "ÖYLE YAĞMA YOK"

        "Ben CHP'liyim ama bu partiye, bu partililere değil; bu şehrin her insanına hizmet ediyorum" diyen İmamoğlu, "Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" ifadelerini kullandı.

        İmamoğlu, şunları söyledi: "Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim. Hani birileri çıkıyor ya 'vatan haini, terörist.' Hatırlayın, büyükşehir belediyesi terörist doluydu! Bunu diyenle, bu aynı akıl. Öyle yağma yok!"

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