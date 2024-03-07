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        Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi

        Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Muğla simidi için Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 12:55 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:55
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        Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi
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        Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Muğla simidi için Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alındığını bildirdi.

        MUTSO'dan yapılan açıklamada, susamı, aroması ve lezzeti ile Muğlalılar ve gelen ziyaretçiler için aranan bir ürün haline gelen Muğla simidinin 1548 numaralı tescil numarası ile coğrafi işaret tescil belgesi aldığı belirtildi.

        Muğla simidinin MUTSO'nun aldığı sekizinci, kentin otuzuncu coğrafi işaretli ürünü olduğu belirtildi.

        -"Muğla simidi"

        Açıklamada, Muğla simidine ilişkin şu bilgi aktarıldı:

        "Muğla'da üretilen halka biçiminde, üzeri susamla kaplı, rengi altın sarı, dışı çatlak yapıda ve gevrek özellikte bir unlu mamuldür. Meşe odunu ile yakılan taş fırında pişirilir. Üzerine, su ile 1/5 oranında seyreltilmiş siyah üzüm pekmezi sürülüp pişirilir. Muğla simidinin üretiminde, iri taneli, açık sarı renkli susam tercih edilir. Muğla simidinde sıcak pekmezli suda ön pişirmesi yapılır. Bu işlem hamur kaynama noktasına yakın derecede ortalama 80-90 derece olan sıcaklıkta iken pekmezle batırılır. Aynı zamanda susamların daha öncesinden pekmeze batırılması çıtırlığını ve rengini etkiler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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