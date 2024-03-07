Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Yalıkavakspor Portekiz'de

        HENTBOLDAbu sezon EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3 tur birden geçerek adını çeyrek finale yazdıran Bodrum temsilcisi Yalıkavakspor, Portekizli rakibi Sport Lisboa E Benfica ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı ilk maç için bu ülkeye gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 11:17 Güncelleme: 07.03.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalıkavakspor Portekiz'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        HENTBOLDAbu sezon EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3 tur birden geçerek adını çeyrek finale yazdıran Bodrum temsilcisi Yalıkavakspor, Portekizli rakibi Sport Lisboa E Benfica ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı ilk maç için bu ülkeye gitti. Avrupa'da bu sezon daha önce yine Portekiz'in ADA de Sao Pedro do Sul, İtalya'nın SSV Brixen Südtirol takımları ve temsilcilerimizden Ankara Yenimahalle'yi eleyerek adını son 8'e yazdıran Yalıkavakspor, ilk maçta avantajlı bir skor elde ederek turu 17 Mart Pazar günü Bodrum'da taraftarı önünde oynayacağı rövanşta geçmeye çalışacak.

        Avrupa'da 3 yıl önce 2021'de EHF Kupası'nda yarı finale kalmayı başaran temsilcimiz o dönem takımda ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle maçlarını oynayamadan elenmenin üzüntüsünü yaşamıştı. Yine yarı final kapısına kadar gelen Yalıkavakspor'da Antrenör Kıvanç Özcan, "Avrupa'da son 8'e kalmak bizim için önemli bir adım. Rakip takımlar arasında en güçlülerinden biri ile eşleştik. Ancak biz de güçlü bir takımız. İyi bir savunma ve iyi bir hücum ile rakibimize en az onlar kadar güçlü olduğumuzu hissettirip, oradan avantajlı bir şekilde dönmek ve kendi sahamızda final yolunu açmayı hedefliyoruz" dedi.

        FOTOĞRFALI

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Polis memuru boşandığı eşini öldürdü!
        Polis memuru boşandığı eşini öldürdü!
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Kudret Karabülak cinayetinde karar açıklandı!
        Kudret Karabülak cinayetinde karar açıklandı!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Kuzey Kore liderinden orduya talimat!
        Kuzey Kore liderinden orduya talimat!
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Miçotakis'ten Ukrayna ziyaretindeki patlamaya ilişkin açıklama
        Miçotakis'ten Ukrayna ziyaretindeki patlamaya ilişkin açıklama
        Üç uzmandan deprem üzerine Adana uyarısı!
        Üç uzmandan deprem üzerine Adana uyarısı!
        Aşka zamanı yok
        Aşka zamanı yok
        Çok büyük acı! Anne ve 2 çocuğu 6. kattan düştü!
        Çok büyük acı! Anne ve 2 çocuğu 6. kattan düştü!
        Yılın çifti seçildiler
        Yılın çifti seçildiler
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Asgari ücret zammı SGK’ya yaradı
        Asgari ücret zammı SGK’ya yaradı
        Yolda yürüyen çocuğu göğsünden bıçakladı!
        Yolda yürüyen çocuğu göğsünden bıçakladı!
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        Real Madrid sallandı, yıkılmadı!
        Real Madrid sallandı, yıkılmadı!
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Bodrum FK'da Eray korkuttu
        Bodrum FK'da Eray korkuttu
        Muğla Valisi Akbıyık, kentteki asayiş olayları hakkında açıklamada bulundu:
        Muğla Valisi Akbıyık, kentteki asayiş olayları hakkında açıklamada bulundu:
        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, marinadaki işçilerle yemek yedi
        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, marinadaki işçilerle yemek yedi
        Bodrum Karaada açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
        Bodrum Karaada açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Dalaman'da vatandaşlarla bu...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Dalaman'da vatandaşlarla bu...
        Muğla'da araçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Muğla'da araçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı