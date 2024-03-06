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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Dalaman'da vatandaşlarla buluştu:

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Dalaman ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 18:40 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:53
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Dalaman'da vatandaşlarla buluştu:
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        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Dalaman ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü.

        Dalaman İlçe Başkanlığında vatandaşlara hitap eden Ayaydın, iki aya yakın bir süredir sahada olduğunu, gittiği her yerde büyük bir teveccüh gördüğünü söyledi.

        Muğla'yı gerçek belediyecilikle tanıştırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Ayaydın, "Emin olun zafer yakındır. 1 Nisan bizim zafer günümüz olacak. Özellikle kadın kollarından ve gençlik kollarından rica ediyorum son gün, son saate kadar girmediğiniz ev, sıkmadığınız el kalmasın. Bütün sivil toplum örgütlerini tek tek dolaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Muğla Büyükşehir Belediyesinin kente hiçbir hizmet götürmediğini belirten Ayaydın, dün bölgede etkili olan yağış nedeniyle kentin su altında kaldığını kaydetti.

        Muğla'nın önemli bir turizm kenti olduğunu ifade eden Ayaydın, şunları söyledi:

        "Fethiye, Marmaris Datça, Bodrum her taraf su altında kaldı. Muğla en çok yağış alan bir bölge. Altyapıyı buna göre yapmamız lazım ama bunlar ne altyapıdan anlıyorlar, ne projeden anlıyorlar, ne işten anlıyorlar. 25 yıldır buralarda belediyeyi yönetiyorlar. Emin olun 25 yılda hiçbir şey yapmadılar. Sadece laf üretiyorlar. Onlar laf üretir biz iş üretiyoruz."

        Seçim çalışmaları boyunca rakip adayların hiçbir projesini göremediklerini aktaran Ayaydın, kendisinin ise 68 projeyi 5 yılda tamamlamayı vadettiğini kaydetti.

        Rakip adayların proje üretmek yerine Atatürk ve Cumhuriyet üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını anlatan Ayaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Emin olun ben ve Belediye Başkanımız Muhammet Karakuş onlardan çok daha fazla Atatürkçüyüz, çok daha fazla Cumhuriyet'in temel değerlerine saygılıyız ama biz hiçbir zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına ve Cumhuriyetimizin isminin arkasına sığınmıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği "vatanını en çok seven görevini en iyi yapan kişidir" sözünü yapıyoruz. Biz onun söylediklerini yapıyoruz. Onun yolundan gidiyoruz. Dün kente bir yağmur yağdı, her tarafı sel aldı. Evlere yağmur suları girdi, caddeler sanki denizmiş gibi, arabalar suyun içerisinde kaldı."

        Göreve geldiğinde Muğla'nın bütün ilçelerinde altyapı çalışmalarına yoğunlaşacağını belirten Ayaydın, yağmur yağdığında kimsenin mağdur olmayacağını bildirdi.

        Hazırladıkları projelerle Muğla ve ilçelerinin altyapı ve imar sorunlarını halledeceklerini anlatan Ayaydın, şunları kaydetti:

        "Dün Bodrumlular, Fethiyeliler, Marmarisliler yağmur yağınca kentin yağışlara nasıl teslim olduğunu gördü. Keşke dün akşam haber bültenlerinde yağan yağmurlardan Muğlamızın hiçbir ilçesinin etkilenmediğinin haberini izlemiş olsaydık ama dünkü yağışta ne yazık ki bütün ilçelerimiz altyapının, kanalizasyonların yapılmamış olması nedeniyle sele teslim oldu. Şehir dün sele teslim oldu."

        Ayaydın'a programda, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça ile partililer eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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