Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ruhsatsız klinikte ozon tedavisi can aldı | HABERLER

        Nevşehir'de ruhsatsız klinikte ozon tedavisi yapılan kadın hayatını kaybetti

        Nevşehir'de, ruhsatsız özel bir klinikte ozon tedavisi olduğu sırada fenalaşan Eda Özden, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özden'in ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kliniğin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 18:07 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ruhsatsız klinikte ozon tedavisi can aldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de yaşayan Eda Özden, iddiaya göre 2 Mart'ta ozon tedavisi görmek için Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'ndeki dahiliye uzmanı B.B.'nin özel kliniğine gitti. Özden, tedavi gördüğü sırada fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özden, ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 2 çocuk annesi Eda Özden, 4 günlük yaşam mücadelesinin ardından dün, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özden'in ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kliniğin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Klinik mühürlenirken, dahiliye uzmanı B.B. ise gözaltına alındı. Özden'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün Kurşunlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        REKLAM

        "GEREKLİ SORUŞTURMALARI YAPACAĞIZ"

        Nevşehir Tabip Odası Başkanı Yunus Emre Çakır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumartesi günü böyle bir olay gerçekleştiği iddia edildi. Bunun üzerine il sağlık müdürlüğüne ve bize gerekli başvurular yapıldı. Hem il sağlık müdürlüğümüz, hem de biz idari soruşturmayı başlattık. Bu konu ile ilgili adli soruşturmada ivedilikle başladı. Dün itibariyle vatandaşımız yaşamını yitirdi, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Gerekli soruşturmaları yapacağız, herkes müsterih olsun. Hem il sağlık müdürlüğümüz hem de biz ve adliyemiz soruşturma yapacak. Şimdilik soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için söyleyebileceklerimiz bunlar ifadelerini kullandı.

        "GEREKLİ EVRAKLAR TEMİN EDİLECEK, İFADELER ALINACAK"

        Başkan Çakır, yapılan otopsi sonuçlarına göre işlemlerin gerçekleştirileceğini de belirterek, “Ozon tedavisi yapıldığı sırada fenalaşıp Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor ve oradan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Servisi'ne sevk ediliyor ve orada yaşamını yitiriyor. İddia böyle, ama bunlar tamamen şu anda birer iddia. Ailede şikayet var. Ailenin şikayeti üzerine Kayseri’de vatandaşımıza yönelik otopsi yapıldı. Otopsi sonuçları çıkacak. Otopsi sonuçları çıktıktan sonra gerekli evraklar temin edilecek, ifadeler alınacak ve bunun sonucunda da bir kanıya varılacaktır. Türk adaleti güvenilir bir adalettir, bu konuda kimsenin gözü arkada kalmasın diye konuştu.

        Başkan Çakır, ozon tedavisinin yapıldığı yerin, Nevşehir Sağlık Müdürlüğü'ne ruhsat başvurusunun bulunmasına rağmen, mevcut halinde bir ruhsatının bulunmadığını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuşuyor
        Pes dedirten dolandırıcılık
        Pes dedirten dolandırıcılık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı siyasi şantajcılık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı siyasi şantajcılık
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın