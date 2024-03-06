'Mutluyuz'

"DAHA 3 - 5 AY EVVEL ŞAHANE BİR SET GEÇİRMİŞTİK"

Efe Deprem, en son İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun başrolünü paylaştığı 'Mutluyuz' filminde rol almıştı. Rol arkadaşı Büyükak üzüntüsünü; "O kadar üzgünüm ki... Çok genç... Çor erken... Canım kardeşim; Allah, rahmet eylesin. Çok seviyorum seni" sözleriyle dile getirdi. Hâlâ inanamıyor insan... Daha 3 - 5 ay evvel birlikte şahane bir set geçirmiştik. Hayat, gerçekten çok boş... Canım kardeşim benim mekânın cennet olsun."



'Evim Sensin'de birlikte rol aldığı Özcan Deniz ise; "Ah be canım Efeciğim, ciğerimizi yandı. Mekânın cennet olsun iyi yürekli çocuk" ifadelerini kullandı.

Efe Deprem'in yakın arkadaşı Ceyhun Fersoy; "Canım dostum, arkadaşım ne diyeceğimi bilemiyorum. Anlamsız geliyor, konduramıyorum. İçim acıyor, çok özleyeceğim seni çok... Efe Deprem iyi biriydi..." dedi.