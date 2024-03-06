Bitcoin dün ilk kez 69.000 doları aşmasının ardından sert dalgalanmalar yaşadı.

Dün TSİ 18.00 civarında 69 bin 170 dolara kadar çıkan Bitcoin gece saatlerinde 60 bin doların altını gördü.

Bu sabaha karşı gelen tepki alımlarıyla saat 8.40 itibarıyla 66.100 dolardan işlem gördü.

Analistler 69 bin dolara koyulan yüksek miktarda satış emirlerinin düşüşü tetiklediğini, ancak özellikle spot Bitcoin ETF'leri kaynaklı talebin devam ettiğini ve düşüşü sınırladığını ifade etti.

Dün ABD'de işlem göre spot Bitcoin ETF'lerinde toplam günlük işlem hacmi bir önceki güne göre yaklaşık 2 katına çıkarak ilk kez 10 milyar doların üzerine tırmandı.

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