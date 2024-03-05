Son günlerdeki hızlı yükselişini sürdüren Bitcoin rekor seviyeye yükseldi. Kasım 2021'deki zirvesini aşarak 69 bin dolarlık kritik seviyeyi aştı ve 69 bin 171 doları gördü.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası yeni zirvesini gördükten sonra ise güçlü bir satış dalgasına maruz kaldı ve 66 bin doların altına geriledi.

Bitcoin'in rekor seviyeye yükselmesinde spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) gelen talep etkili oldu. 11 Ocak'tan bu yana piyasalarda işlem görmeye başlayan spot Bitcoin ETF'leri ocak ayında 1-1.5 milyar dolarlık günlük işlem hacminde seyrederken şubat sonu itibarıyla 3 milyar doların üzerine çıktı. Geçen hafta günlük işlem hacmi 7 milyar doları, dün ise 5 milyar doları aştı.

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Bunun yanında Fed'in haziran itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağına dair beklentilerin korunması da kripto para piyasasını desteklemeye devam ediyor.

2024'TE YÜZDE 55 YÜKSELDİ

Bugün itibarıyla 2024 yılında Bitcoin dolar bazında yüzde 55 yükselirken son 1 yıldaki yükselişi yüzde 192'yi buldu.

Ancak 2021'deki zirvesinin ardından piyasalarda sancılı süreçler yaşandı. Pandemi dönemi başlayan rallinin ardından Kasım 2021'de 68.870 doları gören Bitcoin Kasım 2022 gelindiğinde 15.722 dolara kadar düştü. Yani o dönem zirveden Bitcoin alanlar yüzde 77 kayıp yaşadı.

Kasım 2022'deki dönemsel dibe gidilirken kripto para piyasası türlü ekonomik çalkantılar skandallarla boğuştu.

FED'İN FAİZ ARTIRIMIYLA ÇALKANTI BAŞLAMIŞTI Mart 2022'de faiz artırımlarına başlayan Fed 4 Mayıs 2022'de enflasyonla mücadelesi kapsamında 50 baz puanlık faiz artırımına giderken, 22 yılın bu en sert faiz artırımı kripto para piyasalarında büyük bir satış dalgası getirdi. Büyük çöküş

TERRAUSD 40 MİLYAR DOLAR ERİTTİ Piyasalarda çalkantılı bir süreç yaşanırken 9 Mayıs'ta değeri 1 dolara eşitlenmesi gereken stabil coin TerraUSD 1 dolarda tutunamadı. Bu piyasalarda yeni bir satış dalgası getirdi. TerraUSD ve ilgili kripto parası LUNA'nın piyasa değerinde 40 milyar dolarlık erime yaşandı. Bir günde yüzde 97 düştü CELSİUS'UN İFLASI Piyasalar LUNA krizinin etkilerini tam atlatamadan kripto para cinsi kredi sağlayıcısı Celsius 12 Haziran 2022'de olağandışı piyasa koşullarını gerekçe göstererek müşterilerinin para çekim işlemlerini durdurdu. 17 Haziran'da da benzer işleve sahip Hong Kong merkezli Babel Finance likidite sıkışması sebebiyle faaliyetlerini askıya aldı. YATIRIM FONU DA İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ 27 Haziran 2022'de TerraUSD'de büyük yatırımları olan yatırım fonu Three Arrows Capital, Voyager firmasından aldığı kripto varlık cinsi kredilerin geri ödemesini gerçekleştiremedi. 2 gün sonra fonun iflasına karar verildi.