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Haberler Kripto Para Son dakika: FTX CEO'su Bahamalar'da tutuklandı
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FTX CEO'su Bahamalar'da tutuklandı

Kripto para borsası FTX'in Kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried'ın ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da tutuklandığı bildirildi. FTX kasım ayında yaşadığı likidite sorunu sebebiyle iflas başvurusunda bulunmuştu. Kullanıcı varlıklarını şüpheli ve riskli işlemlerde kullandığı iddia edilen Bankman-Fried bu iddiaları reddetmişti

Son dakika: FTX CEO'su Bahamalar'da tutuklandı
HABERTURK.COM / AA

Bahamalar Başsavcısı Ryan Pinder tarafından yapılan yazılı açıklamada, FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried'ın Bahamalar polisi tarafından tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, Bankman-Fried'ın tutuklanmasının ABD'nin suç duyurusu ve muhtemel iade talebine dair resmi bildirimin ardından yapıldığı aktarıldı.

Bahamalar Başbakanı Philip Davis de konuya ilişkin, "Bahamalar ve ABD, kamu güvenine ihanet etmiş ve kanunları çiğnemiş olabilecek FTX ile bağlantılı tüm bireylerden hesap sormak konusunda ortak çıkarlara sahip" değerlendirmesinde bulundu.

Bahamalar merkezli FTX, kasım ayında, ABD’de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etmişti.

LİKİDİTE SORUNU YAŞADI

Söz konusu iflas başvurusu FTX'in yaşadığı likidite sorununun ardından gelmişti. Dünya genelinde on binlerce kullanıcı FTX'teki varlıklarına erişim imkanını kaybetmişti.

ABD basınında yer alan haberlerde Bankman-Fried'ın kullanıcı varlıklarını diğer şirketi Alameda Reserch'e aktararak bunlarla riskli yatırımlara imza attığı iddia edilmişti.

PİYASADAN 200 MİLYAR DOLAR SİLİNMİŞTİ

İflasından önce işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük 5 kripto para borsasından birisi olan FTX'te yaşananlar kripto para piyasalarından büyük çalkantılara yol açmıştı. Yaşanan güven kaybıyla piyasadan yaklaşık 200 milyar dolar silinmiş, yatırımcılar büyük kayıplar yaşamıştı.

Bankman-Fried 2 ay öncesine kadar sık sık kripto paranın dahi çocuğu olarak gösteriliyordu.

'KİMSEYİ DOLANDIRMAYA ÇALIŞMADIM'

Bir süredir Bahamalar'daki lüks evinde kalan Bankman-Fried aralık başında hakkındaki dolandırıcılık iddialarıyla ilgili olarak "Kimseyi dolandırmaya çalışmadım. Yükselen bir iş fırsatı gördüm. Geçen ay yaşananlar beni şok etti" ifadelerini kullandı.

Bankman-Fried bunun yanında 100.000 doları kaldığını ve çalışan tek bir kredi kartı olduğunu sözlerine ekledi.

FTX ve ABD'deki kardeş şirketi son aldığı yatırımla 40 milyar dolarlık piyasa değerine yükselmişti. Forbes verilerine göre 30 yaşındaki Bankman-Fried'ın kasımdan önce 26 milyar dolarlık serveti bulunuyordu. Dünyanın en zengin 50 insanı arasındaydı.

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