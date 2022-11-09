Bitcoin ve FTT çakıldı, kriptonun dahi çocuğu 1 gecede 14.6 milyar dolar kaybetti

'Dahi çocuk' 1 günde 14.6 milyar dolar kaybetti 0:00 / 0:00

Dün kripto para piyasasında tarihi bir akşam yaşanırken piyasalarda milyarlarca dolarlık kayıp yaşandı.

Akşamüstü kripto para borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao (CZ) en büyük rakipleri arasında olan FTX'i satın almak üzere niyet mektubu imzaladıklarını açıkladı.

CZ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bu akşamüstü FTX bizden yardım istedi. Önemli bir likidite darlığı var. Kullanıcıları korumak için FTX.com'un tamamını satın almak üzere bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzaladık" ifadelerini kullandı.

Binance 'öncü risk yönetimi' kapsamında FTX'in yerel kripto parası FTT'deki tüm pozisyonlarını kapattığını açıklamıştı. Binance daha önce de FTX'in ortakları arasında yer alıyordu. Ancak 2021'de bu ortaklıktan ayrıldı ve hisseleri karşılığında yaklaşık 2.1 milyar dolarlık bir ödeme aldı. FTX tarafından ödemelerin bir kısmı FTT ile yapıldı. Binance yaklaşık 580 milyon dolarlık bu FTT'leri geçtiğimiz günlerde sattı.

Binance'in tüm FTT pozisyonunu kapatması FTX etrafında dolanan 'iflas' ve 'likidite sıkışıklığı' dedikodularının şiddetlenmesine yol açtı. Kullanıcılar FTX hesaplarından çekim yapmak için platforma hücum ederken çekimlerde sorun yaşanmaya başladı. Bunun üzerine dünkü satın alma gerçekleşti ve Binance FTX ile kullanıcılarını 'kurtarmış' oldu.

CZ Mİ İFLAS ETTİRDİ?

Binance CEO'su CZ aldıkları kararlarla rakiplerini iflasa sürükleyen süreci başlattıklarına yönelik eleştirileri reddetti. Satın alma sonrası yaptığı açıklamada, yaşananlardan kripto para borsalarının ders çıkarması ve yerel kripto paralarını teminat göstererek işlem yapmamaları gerektiğini ifade etti.

BITCOIN YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Satın alma açıklaması öncesi dün Bitcoin 19.300 dolar civarında seyrediyordu. Ardından önce 20.000 doların üzerine tırmandı, ardından ise 17.630 dolarla yılın en düşük seviyesini gördü. Bu sabah itibarıyla ise 18.300 dolara çıkarak kayıplarının bir kısmını telafi etti. Düşüşte FTX'te yaşanan sıkıntının tüm piyasaya yönelik güveni sarsması etkili oldu.

PİYASADAN 126 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ

Benzer bir hareket tüm kripto paralarda yaşandı. Bu sabah 7.45 itibarıyla kripto para piyasasından son 24 saatte 126 milyar dolar silindi ve kripto paraların toplam piyasa değeri 903 milyar dolara geriledi.

OCAKTA 32 MİLYAR DOLAR DEĞERE ULAŞMIŞTI

En büyük kayıplardan birini ise 'kriptonun dahi çocuğu' FTX Kurucu ve CEO'su Sam Bankman-Fried yaşadı. FTX son olarak ocak ayında 32 milyar dolarlık değerlemeyle 400 milyon dolarlık yatırım almıştı. FTX'teki hissesi ve yatırım firması Almeda aracılığıyla sahip olduğu FTT'ler sebebiyle Bankman-Fried'ın 15.5 milyar doları aşkın bir serveti bulunduğu hesaplanıyordu.

FTT ÇAKILINCA SERVETİ ERİDİ

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre dün Bankman-Fried'ın serveti 1 günde 14.6 milyar dolar eridi. Servetinin 991 milyon dolara düşmesiyle milyarderler endeksinden de düşmüş oldu. Bu düşüşte FTT'nin son 24 saatte yüzde 73 değer kaybederek 4.7 dolara düşmesi etkili oldu.

ANNESİ VE BABASI PROFESÖR

30 yaşındaki Sam Bankman-Fried başta ABD olmak üzere uluslararası basın tarafından sık sık 'dahi çocuk' olarak lanse ediliyordu. Annesi ve babası Stanford Üniversitesi'nde profesör olan Bankman-Fried da dünyanın en prestijli üniversitelerinden olan MIT'den 2014 yılında mezun oldu. 2017'de yatırım şirketi Almeda'yı kurdu. Burada Bitcoin fiyatının Japonya ve ABD'deki farkını kullanarak günde 25 milyon dolar kazanç sağlayarak ismini duyurdu. 2019'da ise kripto para borsası FTX'i kurdu.

Bankman-Fried önceki gün FTX ve varlıklarının iyi durumda olduğunu ve yatırımcı açısından bir risk barındırmadıklarını iddia etmişti. Dün ise Binance'den likidite sıkışıklığı yüzünden yardım istemek zorunda kaldı. Bu da bugüne kadar hep büyük kazançlarıyla tanınan Bankman-Fried'ın en büyük mağlubiyeti oldu.