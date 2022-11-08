Kripto para piyasası tarihinin en büyük satın alması gerçekleşiyor. Binance CEO'su CZ en büyük rakipleri arasında olan FTX'i satın almak üzere niyet mektubu imzaladıklarını açıkladı.

CZ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bu akşamüstü FTX bizden yardım istedi. Önemli bir likidite darlığı var. Kullanıcıları korumak için FTX.com'un tamamını satın almak üzere bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzaladık" ifadelerini kullandı.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 8, 2022

FTX Kurucu ve CEO'su Sam Bankman-Fried ise "Binance ile stratejik bir anlaşma imzaladık. Ekiplerimiz, para çekme yükünü azaltmak için çalışıyor. Bu, likidite sıkıntılarını ortadan kaldıracak ve tüm varlıklar bire bir karşılanacaktır. Binance'in gelmesini istememizin ana nedenlerinden biri de bu" açıklamasında bulundu.

TARTIŞMA YAŞANMIŞTI

Binance geçtiğimiz günlerde FTX'in yerel tokeni olan FTT'deki tüm pozisyonunu kapattığını açıklamıştı. 500 milyon doları aşkın bu satış FTX'e yönelik likidite sıkışıklığı yaşadığı yönündeki dedikoduları kuvvetlendirmişti.

Sam Bankman-Fried ise dün yaptığı açıklamada herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirtmişti. CZ LUNA'dan çıkarttıkları derslerle öncü bir risk yönetimi olarak bu satışı yaptıklarını ifade etmiş, Bankman-Fried ise CZ'yi asılsız dedikodular sebebiyle rakibinin peşine düşmekle suçlamıştı.

GÜNLÜK 12.5 MİLYAR DOLAR İŞLEM HACMİ

Binance'in dünya genelinde 30 milyon kullanıcısı bulunuyor. 2021 yılında 7.7 trilyon dolarlık işlem hacmine ulaştı. Bu günlük 21 milyar dolarlık işlem hacmine denk geliyor.

FTX'in ise 5 milyonu aşkın kullanıcısı ve günlük 12.5 milyar dolarlık işlem hacmi bulunuyor.

Binance'in rakibini kaç paraya satın aldığı henüz açıklanmadı. FTX son olarak ocak ayında 32 milyar dolarlık değerleme üzerinden yatırım almıştı.

1 SAATTE YÜZDE 6 YÜKSELDİ

Satın alma açıklamasının ardından FTX üzerindeki endişe bulutlarının dağılması kripto paralarda yükselişe yol açtı. Bitcoin 19.365 dolardan 1 saat içerisinde yüzde 6.3 yükselerek 20.590 dolara kadar çıktı. Ardından gelen satışlarla 20.300 dolara geriledi. Benzer şekilde Ethereum da 1 saat içerisinde 1.436 dolardan 1.560 dolara çıktı, daha sonra1.540 dolara geriledi.

FTX'in parası FTT ise 14.4 dolardan önce 19.5 dolara çıktı. Sonra 18 doların altına düştü.