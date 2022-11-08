Milyarderler kapıştı kripto paralar çakıldı 0:00 / 0:00

Dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alan FTX'e yönelik endişeler piyasada genel olarak düşüşe yol açtı.

FTX'in likidite sıkıntısı çektiği ve iflas açıklayabileceğine dair iddiaların ardından Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ) ellerindeki FTX'in yerel tokeni FTX Tokenleri (FTT) satmaya karar verdiklerini duyurdu.

FTX Kurucu ve CEO'su Sam Bankman-Fried konuyla ilgili son yaptığı açıklamada "Bir rakibimiz asılsız dedikodular sebebiyle peşimize düşmeye çalışıyor. FTX iyi durumda. Varlıkları da iyi durumda" ifadelerini kullandı.

20.000 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

FTT son 24 saatte yüzde 19 değer kaybederken beraberinde büyük kripto paraları da sürükledi. Bitcoin yüzde 4.55 değer kaybederek 19.750 dolara geriledi. Böylece 2 haftanın ardından tekrar 20.000 doların altını gördü.

Ethereum da yüzde 4.9 değer kaybederek 1.490 dolara düştü. Benzer şekilde Ripple yüzde 5.9, Dogecoin ise yüzde 10.8 değer kaybetti.

Kripto paraların toplam piyasa değeri bu süreçte 43 milyar dolar eriyerek 986 milyar dolara düştü.

FTX üzerinde kara bulutlar dolaşmasını sağlayan ise aslında bizzat CZ'nin kendisi oldu. Binance geçen seneye kadar FTX ortakları arasında yer alıyordu. Geçen yıl ortaklıktan ayrılırken karşılığında 2.1 milyar dolarlık ödeme aldı. Bu ödeme BUSD ve FTT cinsinden yapıldı.

POZİSYONU KAPADI

Binance CEO'su CZ, 2 gün önce 'son ortaya çıkan gerçekler' sebebiyle FTT pozisyonlarını kapama kararı aldıklarını belirtti. CZ tam olarak göndermede bulunduğu 'gerçeklerin' ne olduğunu söylemese de yakın zamanda Sam Fired-Bankman'ın yatırım şirketi Alameda'nın 3 milyar doları aşkın FTT varlığı bulunduğu ortaya çıktı. Bu da merkeziyetsiz olma iddiasındaki kripto para hakkında soru işaretlerinin ortaya çıkmasına yol açtı.

CZ dün yaptığı ek açıklamada ise FTT pozisyonumuzu kapatmak öncü bir risk yönetimi. LUNA'dan ders aldık. Daha önce (FTX'e) desteğimizi verdik ancak boşanma sonrası seviyormuş gibi yapmayacağız. Kimseye karşı değiliz. Ancak diğer sektör oyuncularının aleyhine lobi yapanları desteklemeyiz" ifadelerini kullandı.

ARA SEÇİMLER İÇİN 50 MİLYON DOLAR HARCADI

CZ isim vermese de lobicilik faaliyetlerinde bulunmakla itham ettiği kişinin FTX Kurucusu Sam Bankman-Fried olduğu net bir şekilde anlaşıldı. Sam Bankman-Fried son zamanlarda sık sık politikacılarla kurduğu yakın ilişkilerle gündeme geldi. Resmi kayıtlara göre ABD ara seçimleri için desteklediği adaylara 50 milyon dolar bağışta bulundu. Tabii Binance aleyhine nasıl bir lobi yaptığı bilinmiyor.

Bunun yanında CZ'nin LUNA göndermesi de yatırımcıda paniğe yol açtı. Terra ağının para birimi LUNA mayıs ayında yatırımcılara milyarlarca dolar zarar ettirmişti.

TOPLAM SERVETLERİ 30 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre 15.6 milyar dolarlık serveti bulunan Sam Bankman-Fried ile yaklaşık 17 milyar dolarlık serveti bulunduğu tahmin edilen CZ arasında yaşananlar şu ana kadar tüm piyasada olumsuz rüzgarlar estirdi.

CZ'nin ima ettiği gibi FTX'te bir sorun var mı, yoksa Sam Bankman-Fried'ın belirttiği gibi Binance CEO'su rakibinin peşinden mi gidiyor şu an için net olarak bilmek mümkün değil. Ancak iki kripto para milyar deri arasındaki kavganın piyasaya önümüzdeki günlerde de damga vurması bekleniyor.