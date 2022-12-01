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Haberler Kripto Para 26 milyar dolardan geriye 100.000 dolar kaldı: FTX Kurucusu konuştu
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26 milyar dolardan geriye 100.000 dolar kaldı

İflasıyla kripto para piyasalarını sarsan FTX'in Kurucusu Sam Bankman-Fried online olarak katıldığı etkinlikte kimseyi dolandırmaya çalışmadığını belirtti. Kasım ayındaki iflas öncesinde 26 milyar dolarlık seveti olduğu hesaplanan 30 yaşındaki Bankman-Fried sadece 100.000 doları ve tek bir çalışan kredi kartı kaldığını ifade etti

26 milyar dolardan geriye 100.000 dolar kaldı: FTX Kurucusu konuştu
100 bin doları ve çalışan tek kredi kartı kaldı
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HABERTURK.COM

Yaklaşık 5 hafta öncesine kadar dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olarak gösterilen FTX'in 11 Kasım'da iflas başvurusunda bulunması kripto para piyasalarında büyük bir şok yaşanmasına sebep olmuştu.

İflas süreci ve iflas başvurusunun ardından FTX Kurucu ve CEO'su Sam Bankman-Fried hakkında pek çok iddia ortaya atıldı. İddialara göre Bankman-Fried yaklaşık 10 milyar dolarlık kullanıcı varlığını yatırım şirketi Alameda Research'e aktardı. Burada kullanıcı varlıklarını usulsüz bir biçimde kullandı.

Bu iddialar ışığında FTX'teki parasını çekemeyen pek çok yatırımcı Bankman-Fried'a dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı.

Skandalın patlak vermesinden bu yana Bahamalar'daki lüks evinde kalan Bankman-Fried dün The New York Times'ın düzenlediği etkinliğe online olarak bağlanarak çeşitli açıklamalarda bulundu.

Kötü bir ay geçirdiğini belirten Bankman-Fried müşteriler, regülatörler ve yatırımcılara karşı sorumluluklarını yerine getirmekte iyi bir iş çıkarmadığını ifade etti. Ancak dolandırıcılık iddialarını kabul etmedi.

'KİMSEYİ DOLANDIRMAYA ÇALIŞMADIM'

Bankman Fried bu iddiaların sorulması üzerine "Kimseyi dolandırmaya çalışmadım. Yükselen bir iş fırsatı gördüm. Geçen ay yaşananlar beni şok etti" ifadelerini kullandı.

Bankman-Fried bunun yanında 100.000 doları kaldığını ve çalışan tek bir kredi kartı olduğunu sözlerine ekledi.

FTX ve ABD'deki kardeş şirketi son aldığı yatırımla 40 milyar dolarlık piyasa değerine yükselmişti. Forbes verilerine göre 30 yaşındaki Bankman-Fried'ın kasımdan önce 26 milyar dolarlık serveti bulunuyordu. Dünyanın en zengin 50 insanı arasındaydı.

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