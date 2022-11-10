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Haberler Kripto Para Kripto paralarda FTX çalkantısı devam ediyor: Bitcoin 2 yılın dibinde! Bitcoin'e ne oldu, neden düşüyor?
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Kripto paralarda FTX çalkantısı devam ediyor

Dün gece Binance, likidite sıkışıklığı yaşayan FTX'i satın almaktan vazgeçtiğini açıkladı. Bu açıklama kripto paralarda yeni bir satış dalgasını beraberinde getirdi. Bitcoin 2 yılın ardından 17.000 doların altını gördü. Kripto paraların toplam piyasa değeri son 2 günde 200 milyar dolar eridi. Bu sabah itibarıyla FTX'e giren kullanıcılar para çekim işlemlerinin yapılamadığı uyarısıyla karşılaşırken platformun CEO'su Sam Bankman-Fried'ın yatırımcılardan 8 milyar dolar kaynak sağlamaya çalıştığı bildirildi. Binance CEO'su CZ ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üzücü bir gün yaşandığını ifade etti

Kripto paralarda FTX çalkantısı devam ediyor: Bitcoin 2 yılın dibinde! Bitcoin'e ne oldu, neden düşüyor?
Binance CEO'su: Üzücü bir gün
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HABERTURK.COM

Kripto para borsası FTX'te yaşanan likidite sıkışıklığı piyasalara damga vurmaya devam ediyor. Önceki gün Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ), likidite sıkışıklığı yaşayan FTX'in tamamını satın almak üzere niyet mektubu imzaladıklarını açıklamıştı.

Dün ise Binance bu satın almadan vazgeçti. Binance'den yapılan açıklamada, yanlış kullanılan müşteri fonları ve ABD'deki soruşturma iddialarıyla ilgili son haberlerin yanı sıra kurumsal değerlendirme sonucu FTX'i olası satın alma sürecinin sürdürülmemesine kara verildiği bildirildi.

'YARDIM ETME KABİLİYETİMİZİN ÖTESİNDE'

Açıklamada, "Başlangıçta umudumuz, FTX müşterilerine likidite sağlamada destek olabilmekti, ancak sorunlar bizim kontrolümüzün veya yardım etme kabiliyetimizin ötesinde" değerlendirmesinde bulunuldu.

Son birkaç yılda kripto ekosisteminin daha dirençli hale geldiğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, zamanla kullanıcı fonlarını kötüye kullanan aykırı değerlerin serbest piyasa tarafından ayıklanacağına inanıldığı ifade edildi.

CZ'DEN KISA AÇIKLAMA

Binance CEO'su CZ ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Üzücü bir gün. Denedim ama????" ifadelerini kullandı.

Tabii son günler sadece CZ için değil yatırımcılar açısından da son derece üzücü geçiyor. Son 2 gündeki düşüşlerle kripto paraların toplam piyasa değeri yaklaşık 200 milyar dolar eriyerek 830 milyar dolara düştü.

BITCOIN 16.000 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Dün gece Bitcoin 2 yılın ardından ilk kez 15.700 doların altını gördü. Bu sabah ise gelen tepki alımlarıyla 16.650 dolara çıktı. Yine de dünyanın en büyük kripto parasındaki günlük kayıp yüzde 9 oldu.

TSİ 9.30 itibarıyla Ethereum da günlük yüzde 9.4'lük kayıpla 1.180 dolardan işlem gördü.

FTX'TEN PARA ÇEKİLEMİYOR

Binance'in satın almadan vazgeçmesiyle kullanıcıların varlıklarının geleceği de belirsizliğini koruyor.

The Wall Street Journal FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'ın kullanıcıların paralarını ödeyebilmek için yatırımcılardan 8 milyar dolar kaynak sağlamaya çalıştığını bildirdi.

Bu sabah itibarıyla FTX platformuna girildiğinde para çekim işlemlerinin şu anda gerçekleştirilemediği bilgisi paylaşılıyor. Kullanıcılar FTX'e para yatırmamaları yönünde uyarılıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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