Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kripto Para
ABONE OL

UST'yi tutamadılar, LUNA yine çakıldı

Luna Foundation Guard, sabit coin UST'yi 1 dolarda tutabilmek için 1 milyar dolar sattı. 0.95 dolara kadar yükselen UST gece saatlerinde yeniden 0.71 dolara düştü. Terra ağının kripto parası LUNA da son 2 günde yüzde 86 değer kaybetti. LUNA'nın piyasa değeri bu süreçte 19.1 milyar dolar eriyerek 3.6 milyar dolara indi. En büyük 10 kripto para arasındayken 29. sıraya düştü

UST'yi tutamadılar, LUNA yine çakıldı

Kripto para piyasasında Terra kargaşası devam ediyor. Önceki gece 30.000 doların altını gören Bitcoin bu sabah itibarıyla 31.700 dolar oldu.

Bitcoin son 1 haftada yüzde 17 değer kaybederken günlük olarak yüzde 0.9 gerileyerek son günlere göre yeni güne sakin başladı.

Ancak Bitcoin 30.000 doların altını test ederken sabit coin TerraUSD'nin (UST) 0.68 dolara kadar düşmesinin etkileri halen sürüyor.

Sabit coinler dolar veya altın gibi rezerv varlıklara endeksli kripto paralardır. Çoğu platformda dolar bazında yapılan işlemlerde bu paralar kullanılır. Dolayısıyla dolara endeksli sabit coinlerin hedefi her zaman 1 dolar civarında bir değere sahip olmaktır. Ancak UST talep düşüşü nedeniyle 1 dolarda tutunamadı.

KISA SÜRE İŞE YARADI

TerraLabs Kurucu ortaklarından Do Kwon'un başında bulunduğu ve UST'nin bir anlamda merkez bankası gibi hareket eden Luna Foundation Guard sabit coinin değerini 1 dolara yükseltebilmek için yaklaşık 1 milyar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdi.

Bu müdahaleler dün işe yaramış gibi göründü. UST dün 0.95 dolara kadar yeniden yükseldi. Ancak gece saatlerinde yerni bir çakılma geldi. UST, gece saatlerinde 0.71 dolara kadar geriledi.

GÜNLÜK DÜŞÜŞ YÜZDE 76

Bu UST kullanılan borsalarda işlemlerde aksaklığa yol açarken Terra ağının kripto parası LUNA bir kez daha sert düşüş yaşadı. LUNA dün önce 60 dolardan 24 dolara düşmüş, ardından 30 doların üzerine tırmanmıştı.

Bugün ise UST'de yaşanan yeni düşüşün ardından 8.4 dolar geriledi. Günlük düşüşü yüzde 76'yı buldu. 2 günde ise yüzde 86 değer kaybetti. Bu süreçte LUNA'nın piyasa değeri 22.8 milyar dolardan 3.6 milyar dolara geriledi.

2018'DE YARATILDI

2018 yılında Singapur merkezli Terreform Labs tarafından yaratılan UST algoritmik sabit coin olarak tanımlanıyor. UST'yi diğer sabit coinler gibi bir rezerv para desteklemiyor. Bunun yerine 1 UST mint edilmesi için 1 dolar değerinde kripto parası LUNA'nın yakılması gerekiyor. Algoritma arz-talep dengesini kurarak paranın değerini 1 dolarda tutmayı hedefliyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sabit coin UST 0.68 dolara düştü, LUNA yüzde 60 değer kaybetti! Bitcoin neden düşüyor? - Ekonomi Haberleri
KRİPTO PARA Sabit duramadı piyasa karıştı
Bitcoin yatırımcılarını üzecek tahmin
KRİPTO PARA 'Bitcoin 10.000 doların altına düşebilir'
Bitcoin 30 bin doların altını gördü! 10 Mayıs Bitcoin neden düşüyor, anlık kaç dolar?
KRİPTO PARA 30.000 doların altını gördü
Son dakika haberi: Bitcoin fiyatı 10 ayın dibini gördü! 9 Mayıs Bitcoin neden düşüyor?
KRİPTO PARA 10 ayın dibini gördü
Bitcoin'de düşüş sürüyor
KRİPTO PARA Düşüş sürüyor
Son dakika haberi | Bitcoin çakıldı: 122 milyar dolar buharlaştı! 6 Mayıs 2022 Bitcoin neden düşüyor, kaç dolar?
KRİPTO PARA Fed iyimserliği soldu Bitcoin çakıldı
Bitcoin Fed Başkanının açıklamalarıyla yükseldi
KRİPTO PARA Bitcoin'de Fed yükselişi
Elon Musk profil resmiyle ApeCoin'i sıçrattı
KRİPTO PARA Elon Musk 'maymun' oldu yatırımcı para yağdırdı
Bitcoin Fed kararını bekliyor
KRİPTO PARA Kripto paralarda yatay seyir
Bitcoin Fed'i beklerken dar bantta hareket ediyor
KRİPTO PARA Bitcoin'de Fed bekleyişi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.