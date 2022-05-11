Kripto para piyasasında Terra kargaşası devam ediyor. Önceki gece 30.000 doların altını gören Bitcoin bu sabah itibarıyla 31.700 dolar oldu.

Bitcoin son 1 haftada yüzde 17 değer kaybederken günlük olarak yüzde 0.9 gerileyerek son günlere göre yeni güne sakin başladı.

Ancak Bitcoin 30.000 doların altını test ederken sabit coin TerraUSD'nin (UST) 0.68 dolara kadar düşmesinin etkileri halen sürüyor.

Sabit coinler dolar veya altın gibi rezerv varlıklara endeksli kripto paralardır. Çoğu platformda dolar bazında yapılan işlemlerde bu paralar kullanılır. Dolayısıyla dolara endeksli sabit coinlerin hedefi her zaman 1 dolar civarında bir değere sahip olmaktır. Ancak UST talep düşüşü nedeniyle 1 dolarda tutunamadı.

KISA SÜRE İŞE YARADI

TerraLabs Kurucu ortaklarından Do Kwon'un başında bulunduğu ve UST'nin bir anlamda merkez bankası gibi hareket eden Luna Foundation Guard sabit coinin değerini 1 dolara yükseltebilmek için yaklaşık 1 milyar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdi.

Bu müdahaleler dün işe yaramış gibi göründü. UST dün 0.95 dolara kadar yeniden yükseldi. Ancak gece saatlerinde yerni bir çakılma geldi. UST, gece saatlerinde 0.71 dolara kadar geriledi.

GÜNLÜK DÜŞÜŞ YÜZDE 76

Bu UST kullanılan borsalarda işlemlerde aksaklığa yol açarken Terra ağının kripto parası LUNA bir kez daha sert düşüş yaşadı. LUNA dün önce 60 dolardan 24 dolara düşmüş, ardından 30 doların üzerine tırmanmıştı.

Bugün ise UST'de yaşanan yeni düşüşün ardından 8.4 dolar geriledi. Günlük düşüşü yüzde 76'yı buldu. 2 günde ise yüzde 86 değer kaybetti. Bu süreçte LUNA'nın piyasa değeri 22.8 milyar dolardan 3.6 milyar dolara geriledi.

2018'DE YARATILDI

2018 yılında Singapur merkezli Terreform Labs tarafından yaratılan UST algoritmik sabit coin olarak tanımlanıyor. UST'yi diğer sabit coinler gibi bir rezerv para desteklemiyor. Bunun yerine 1 UST mint edilmesi için 1 dolar değerinde kripto parası LUNA'nın yakılması gerekiyor. Algoritma arz-talep dengesini kurarak paranın değerini 1 dolarda tutmayı hedefliyor.