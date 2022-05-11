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Haberler İş-Yaşam Son dakika: Fed'in ve tüm dünyanın beklediği veri açıklandı
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ABD'de nisan ayında enflasyon geriledi

ABD'de nisan ayında yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde bir şekilde yüzde 8.3 oldu. Mart ayında enflasyon yüzde 8.5 olarak açıklanmıştı

Son dakika: Fed'in ve tüm dünyanın beklediği veri açıklandı
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ABD İşgücü İstatistik Bürosu nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre ABD'de nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 8.3'e geriledi. Mart ayında enflasyon yüzde 8.5 ile yaklaşık 41 yılın zirvesine ulaşmıştı.

Düşüşe rağmen nisan ayı enflasyonu yüzde 8.1'lik beklentinin üzerinde geldi. Nisanda TÜFE, mart ayına göre ise yüzde 0.3 yükseldi.

GIDA ARTTI ENERJİ DÜŞTÜ

Bürodan yapılan açıklamaya göre nisanda enflasyona en büyük katkı barınma, gıda, uçak bileti ve yeni araç fiyatlarındaki yükselişlerden geldi. Gıda fiyatları aylık olarak yüzde 0.9 yükseldi. Böylece gıda fiyatları 17 ay üst üste yükselmiş oldu. Nisan ayında süt ürünlerinde yaşanan yüzde 2.5'lik artış bu kalemde 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek fiyat yükselişi oldu.

Buna karşılık aylık olarak enerji fiyatları nisanda yüzde 2.7 geriledi. Bu gerileme benzin fiyatlarındaki yüzde 6.1'lik düşüş sayesinde yaşandı.

Mart ayında yüzde 0.3 yükselen çekirdek enflasyondaki artış ise nisanda yüzde 0.6'ya çıktı.

FED'İN KARARINDA ANA ETKEN

Enflasyon Fed'in karar alırken ilk baktığı veri olduğu için küresel piyasalar tarafından merakla bekleniyordu. Fed geçen hafta artan faizle mücadele için politika faizinde 50 baz puanlık artırıma gitti. Fed Başkanı Jerome Powell yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını ancak sonraki toplantılar için 75 baz puanlık artırımını tartışmadıklarını ifade etti.

'Yumuşak inişin halen mümkün olduğunu' belirten Powell'ın açıklamaları 4 Mayıs'ta ilk anda piyasalara rahatlamaya yol açmıştı. ABD borsaları yükselirken tahvil faizlerinde gerileme yaşandı.

RAHATLAMA KISA SÜRDÜ

Ancak bu rahatlama kısa sürdü. Powell'ın açıklamalarına rağmen piyasada sert sıkılaşma adımlarının zorunlu olduğu ve bunun bir resesyona yol açabileceği endişesi hakim oldu. Bu sebeple Powell'ın açıklamalarından 1 gün sonra dolar diğer para birimleri karşısında güçlenirken küresel borsalarda satışlar geldi.

Şimdi enflasyon verisinin açıklanmasıyla gözler Fed yetkililerinin önümüzdeki toplantı için vereceği olası sinyallere çevrildi.

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