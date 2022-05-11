AVAX'a LUNA darbesi: Çok sert düştü! LUNA coin'e ne oldu, neden düşüyor?

HABERTURK.COM

Kripto para piyasasında gözler TerraUSD'ye (UST) çevrilmişken, Terra ağının yerel kripto parası LUNA'dan sonra yaşanan krizden en büyük yarayı Avalanche (AVAX) aldı.

1 dolarda sabit durması gereken UST sabit coini yaşanan likidite sorunu sonrası bu sabah 0.26 dolara kadar geriledi. Son 2 günde UST 2. kez çakılırken LUNA da bu süreçte yüzde 90'ın üzerinde değer kaybetti.

UST'nin merkez bankası sayılabilecek Luna Foundation Guard veya Türkiye'de bilinen ismiyle Luna Vakfı'nın bu tip durumlar için satmaya hazır tuttuğu Bitcoin ve AVAX rezervleri bulunuyor. Son aylarda bu rezervlerin olası bir çöküşte ne kadar yeterli olup olmadığı tartışma konusu haline gelmişti.

NE KADAR SATTIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Luna Vakfı'nın 1 milyar dolar değerinde Bitcoin sattığı belirtilse de elinden ne kadarlık AVAX çıkardığı tam olarak bilinmiyor. Ancak AVAX UST ile ilgili sorunun konuşulmaya başladığı cumartesi günü 58 dolardan işlem görüyordu. Bugün ise 34 dolara kadar geriledi. Ardından yeniden 40 dolara tırmandı.

AVAX son 5 günde yüzde 31, günlük olarak ise yüzde 14 değer kaybetti