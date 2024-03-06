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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması - İş-Yaşam Haberleri

        Türk şirketlerden Paris'te 'kompozit' şov

        Küresel kompozit sektörünün en büyük fuarı unvanını taşıyan JEC World 2024, bu yıl 59'uncu kez Paris'te kapılarını açtı. Fuara, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) koordinasyonunda 42 Türk şirket katıldı. Fuarda açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Türk kompozit sektörü, Avrupa ve dünya büyüme oranının üzerinde bir büyüme gösteriyor. Hafiflikleri ile öne çıkan kompozit malzemeler, Türkiye'nin teknoloji üretiminde kritik bir malzeme. Bu açıdan kompozitler geleceğimiz" dedi. Fuarda, yerli kompozit malzemelerden üretilen süper spor otomobiller ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Kompozit malzeme pazarı küresel ölçete 73 milyar Euro, Türkiye'de ise 1.5 milyar Euro büyüklüğünde. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 06.03.2024 - 14:56 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:12
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        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
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        Dünyanın en büyük kompozit malzemeler fuarı JEC World 2024, Fransa'nın başkenti Paris’te kapılarını açtı.

        Türk şirketleri kompozitte yüksek katma değerli mühendislik çözümlerini 106 ülkenin katıldığı ve bu yıl 59’uncusu yapılan JEC World Fuarı’nda sergiliyor.

        Türkiye milli katılımını 9’uncu kez İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yaptığı fuara bu yıl 42 Türk şirketi katılıyor.

        Günümüzde çoğunlukla havacılık, uzay ve otomotiv sektörlerinde kendine yer bulan kompozit, önemli ölçüde farklı fiziksel veya kimyasal özelliklere sahip iki veya daha fazla bileşen malzemeden yapılan ve birleştirildiğinde öncekinden farklı özelliklere sahip olan bir malzeme olarak tanımlanıyor.

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        Kompozitler, diğer malzemelerle karşılaştırıldığında daha hafif ve dayanıklı olması ile tercih ediliyor. Geliştirme maliyeti geleneksel malzemelere göre daha yüksek olan kompozitler, yer aldığı üründe verimlilik oranını önemli ölçüde artırıyor.

        'KOMPOZİTLER GELECEĞİMİZ'

        İTO Başkanı Şekib Avdagiç, fuarda yaptığı açıklamada, kompozit malzeme teknolojisindeki dönüşümün birçok sektörü doğrudan etkilediğini söyledi.

        Avdagiç, kompozit malzemelerin uygulamasında havacılık, otomotiv, boru ve tanklar, inşaat mühendisliği, savunma, güvenlik, tasarım, elektronik, medikal ve gemi inşası gibi alanların öne çıktığını kaydetti.

        İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, JEC fuarındaki standları birlikte gezdiler.
        İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, JEC fuarındaki standları birlikte gezdiler.

        Kompozit'in, ulaştırma, inşaat, enerji, spor ve sağlık gibi birçok sektörün geleceğini şekillendirdiğini kaydeden Avdagiç, "Kompozit malzemeler başarıyla entegre oldukları tüm sektörlerde devrim etkisi yaptı. Elektrikli otomobiller önemli bir kullanım alanı. Uzay araçlarından motor parçalarına kadar giderek daha da yaygın şekilde kullanılıyor" dedi.

        Milli muharip uçağı KAAN’ın da kompozit malzemelerle üretildiğini hatırlatan Avdagiç, "Hafiflikleri ile öne çıkan kompozit malzemeler, Türkiye'nin teknoloji üretiminde kritik bir malzeme. Bu açıdan kompozitler geleceğimiz. Çünkü değer zincirinin her aşamasında inovasyon var. Kompozit sanayimizin başarısını son olarak milli muharip uçağımız KAAN’da da gördük" ifadelerini kullandı.

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        TÜRKİYE'DE 1.5 MİLYAR EURO'LUK PAZAR VAR

        Türkiye kompozit malzeme pazarı 1.5 milyar Euro büyüklüğünde. 2023 yılında kompozit malzeme ihracatı ise 267 bin ton şeklinde gerçekleşti. Küresel kompozit pazarının büyüklüğü de 73 milyar Euro'yu aşıyor.

        Türkiye'nin Avrupa kompozitler pazarının önde gelen bir ülkesi olduğuna işaret eden İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 11’inci Kalkınma Planı verilerine göre Türkiye’de kompozit sektöründe orta ve büyük ölçekli 180, kısmen kompozit işi yapan ise 800 civarında şirket bulunduğu bilgisini verdi.

        Katma değeri yüksek ürünler üreten bu şirketlerin çalışan sayısının 8 bini geçtiğini belirten Avdagiç, "Türk kompozit sektörü, Avrupa ve dünya büyüme oranının üzerinde bir büyüme gösteriyor. Türkiye kompozit sektörünün, global ekonomik gelişmelerle uyumlu şekilde ve ülke dinamiklerinin etkisi ile hızlı ve uzun soluklu bir gelişme göstermesi memnuniyet verici" ifadelerini kullandı.

        Şekib Avdagiç, İTO’nun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte kurucularından olduğu Teknopark İstanbul ile Türkiye’nin savunma sanayindeki gücünün perçinlenmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

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        Avdagiç, küresel ölçekte tanınan bir derin teknoloji merkezi haline gelen Teknopark İstanbul'un 2023 itibarıyla 506 firma, 3 bin 412 milli proje ve 9 bin 811 Ar-Ge mühendisine ev sahipliği yaptığı bilgisini verdi.

        TÜRK ŞİRKETLERE YOĞUN İLGİ

        Paris'teki fuarda Türk şirketlerden Şişecam ve Kordsa'da katılım sağladı.

        Kordsa'nın standında sergilenen Mansory ve Ferrari'nin süper-spor otomobilleri katılımcılardan büyük ilgi gördü.

        Görüştüğümüz Kordsa yetkilileri, önümüzdeki dönemde şirketin otomotiv sektörüne daha çok yöneleceğini bildirdi.

        Edindiğimiz bilgiye göre, fuarda sergilenen Mansory ve Ferrari'de, Kordsa'nın 2022'de çoğunluk hisselerini satın aldığı İtalyan Microtex Composites'in geliştirdiği kompozit malzemeler kullanılıyor.

        Microtex Composites, süper lüks otomotiv sektörü ve motor sporlarına karbon fiber dokuma ve prepreg sağlıyor.

        JEC fuarında, katılımcıların ilgi gösterdiği bir diğer şirket de Şişecam oldu. Şişecam'ın standında şirketin geliştirdiği tek uçlu fitil, çok uçlu fitil ve el yatırması ve devamlı prosesler için keçe çözümleri tanıtıldı.

        Çok uçlu fitil, genel amaçlı SMC uygulamalarında iyi yüzey kalitesi ve yüksek mekanik performans elde edilmesine katkı sağlıyor. Tek uçlu fitil ise, yüksek mekanik mukavemet sunuyor.

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