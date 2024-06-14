130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı

Sarıyer Kireçburnu'ndaki tarihi Memduh Paşa Yalısı'nda 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen soygunla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Edirne ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 1'i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu, soygunun nasıl ve ne zaman planlandığına ilişkin yeni ayrıntılara ulaştı.

6 AYDIR PLANLADIKLARI, BULGARİSTAN'DAN ARAÇ GETİRTTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI Şüphelilerin milyonluk soygunu 6 aydır planladıkları ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre, şüpheliler soygunu yapmak için haziran ayının başında Bulgaristan'dan yabancı plakalı bir otomobil getirtti. Önceden arkadaş oldukları öğrenilen şüpheliler plan dahilinde bu otomobili kullanarak olay yerine geldi. Ve güvenlik görevlisinin alarmları susturmasıyla rahat bir şekilde içeri girdi. REKLAM Soygun sırasında yüzleri kapalı olan şüpheliler, yanlarında getirdikleri matkaplarla kasaları tek tek açarak içlerini boşalttı. Şüpheliler, soygunun ardından geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU Soygunun ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri, 24 saat içinde 400 saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek önce soygunda kullanılan otomobili Pendik’te terk edilmiş halde buldu. Ardından şüphelilerin kimliklerini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı.

SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Y.B., B.Ç. ve M.Ş.’nin soyguna bizzat katılan kişiler olduğu öğrenildi. Şüphelilerden Y.B.’nin daha önceden 12 suç kaydı, B.Ç.’nin ise 7 suç kaydı olduğu belirlendi. Gözaltındaki diğer 7 şüphelinin bu kişilerin kaçmasına ve saklanmasına yardım eden kişiler olduğu belirtildi.

FİRARİ ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN OPERASYONLAR SÜRÜYOR Soruşturma kapsamında paraların büyük bölümüyle kaçtığı tespit edilen güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız ile soyguna katılan diğer şüpheli Serdar Canpolat'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.