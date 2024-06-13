İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı

GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Soygun sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, soygunu organize eden güvenlik görevlisi ile bağlantılı kişileri tek tek tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından şu ana kadar 10 kişi gözaltına alındı.