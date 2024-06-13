İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda, film sahnelerini aratmayan bir planla yapılan 130 milyon liralık soyguna yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükselirken, soygunun planlayıcısı güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız ve beraberindeki Serdar Canpolat'ın para dolu çantayla yolda yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı. Polisin firari şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor. Peki yalı soygunu nasıl gerçekleşti. İşte adım adım yalı soygunu...
Sarıyer Kireçburnu'ndaki tarihi Memduh Paşa Yalısı'nda 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen soygunla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, yalıda çalışan özel güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız'ın organize ettiği 130 milyonluk soygunla ilgili soruşturma sürüyor.
Yalıda 1,5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Yıldız, yaptığı planı uygulamaya koyarak arkadaşlarıyla birlikte soygunu gerçekleştirmişti.
Şüpheliler, kilitlerini kırdıkları 4 ayrı kasada bulunan yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalarak kaçmışlardı.
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Soygun sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, soygunu organize eden güvenlik görevlisi ile bağlantılı kişileri tek tek tespit etti.
Yapılan çalışmaların ardından şu ana kadar 10 kişi gözaltına alındı.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Soygun sonrası güvenlik kamera görüntüleri toplayan polis, soygunun kilit ismi olan firari güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız'ın görüntülerine ulaştı.
Elde edilen görüntülere göre Ahmet Yıldız ile suç ortaklarından olduğu belirlenen Serdar Canpolat, soygın sonrası kaçarken görülüyor.
Bu görüntülerin ardından ikili ortadan kayboldu. Olayın kilit isimleri olan güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız ile Serdar Canpolat'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
YALI SOYGUNUNU NASIL GERÇEKLEŞTİRDİLER?
Elde edilen bilgilere göre olay şu şekilde gerçekleşti:
Yalının güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız, gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra maskeli 4 kişiyi içeriye aldı.
Yalıya gri renkli kamyonet yanaştıran hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırdı. Daha sonra kasalarda bulunan 3 çuvala doldurdukları dövizi çalan hırsızlar, kamyonete yükledikten sonra hızla gözden kayboldu.
Sabah saatlerinde yalıya gelen iş yeri sahibi Ümit E.’nin ihbarının ardından olay yerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan güvenlik kamera incelemesinde, güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız'ın maskeli 4 şüpheliyi içeriye aldığı, yalıda bulunan kasaların kilidini kırıp içerisindeki dövizleri çuvallara doldurdukları ve çuvalları da kamyonetin kasasına koydukları tespit edildi.
Görüntülerde ayrıca, şüphelinin paralarla dolu çantayı güçlükle taşıdığı ve kaldırımda yürüdüğü görüldü. Olayın şüphelilerinden Serdar Canpolat'ın ise taksi çevirmeye çalıştığı kameralara yansıdı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Polisin gözaltına aldığı şüpheliler arasında soyguna katılanların yanı sıra kaçmalarına yardımcı olan şüphelilerin de bulunduğu öğrenildi.
Polisin firari Ahmet Yıldız'ı yakalamak için operasyonları sürdürdüğü belirtildi.
Soygunda çalınan paranın bir bölümünün ele geçirildiği, geri kalan paraları bulmak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltındaki şüphelilerin yarın adliyeye çıkarılması bekleniyor.