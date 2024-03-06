Galatasaray'a bir Faslı daha: Bilal El Khannouss!

"DE BRUYNE VE BELLINGHAM GİBİ OLMAK İSTİYORUM"

Kariyeri hakkında daha önce açıklamalarda bulunan Bilal El Khannouss, "Bundesliga'da oynamak ilgimi çekiyor. Oraya giden oyuncular kendilerini çok geliştiriyor. Ben de Kevin De Bruyne ve Jude Bellingham gibi olmak istiyorum." ifadeler kullanmıştı.