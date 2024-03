Sosyal medya diyetine dikkat! Bilinçsizce yapılan öneriler başkalarının sağlığıyla oynuyor

Günümüzde sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan beslenme önerileri, takviyeler, zayıflama çayları gibi ürünler, sağlığı ciddi şekilde tehlikeye atabiliyor. Popüler sosyal medya platformlarında bilimsellikten uzak, hızlı kilo verdirdiğini iddia eden konunun uzmanı olmayan kişilerin yanı sıra maalesef diyetisyenler de var. Bu alanda eğitimi olmayanların çeşitli kür, içecek, besin takviyesi önerileri de tehlikenin boyutunu derinleştiriyor. Öte yandan yapılan paylaşımların zararlarını denetleyen bir mekanizma da bulunmuyor.

Statista verilerine göre 2022'de dünya çapında 4.59 milyardan fazla insan sosyal medya kullanıyordu. Bu sayının 2027'de ise yaklaşık 6 milyara ulaşması bekleniyor. PLOS One bilim dergisinde yayınlanan bir araştırmanın sosyal medya kullanımının gençler arasında beden imajı endişelerini tetikleyebileceği ve yeme bozukluğunu artırabileceği ifade edilirken, bu konunun küresel bir halk sağlığı sorunu olarak yeterince araştırılmadığı vurgulanıyor. 2023’te 17 ülkede 50 araştırmadan elde edilen kanıtlar, sosyal medya kullanımının beden imajı kaygılarına, yeme bozukluklarına ve kötü ruh sağlığına yol açtığını gösteriyor.

Tek bir besin grubunu içeren diyetler bir işe yaramaz, sağlık için ciddi tehlikeler yaratır. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı bir vücudun gereksinim duyduğu besin ögeleri sadece bir besinde değildir. Beş temel besin grubunu (süt, et-balık-kurubaklagiller, tahıllar, sebzeler, meyveler) her gün, her öğünde gereksinimimiz kadar tüketmemiz gerekiyor.

Diyet kişinin parmak izidir. Hepimizin gereksinimi benzerdir ama tüketmemiz gereken miktarlar farklıdır. Yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite, beslenme alışkanlıkları önemli faktörlerdir. Dolayısıyla her insanın beslenme alışkanlığı gereksinimi birbirinden farklı olduğundan diyet kişinin parmak izidir diyoruz.

“ÇAYLARIN, KARIŞIMLARIN BİR FAYDASI YOK, AKSİNE ZARARLARI VAR”

Peki, önerilen gıda takviyeleri, karışımlar ve zayıflama hapları?

Her besin grubundan yeterli oranda alınması gerekiyor. Sebze ve meyveler, tahıllar, kuru baklagiller, et, süt, yumurta, balık ve benzeri beş temel besin grubumuz var. Yeterli, dengeli beslenmek için de bu beş temel besin grubundan her gün tüketmek gerekiyor. Bunun dışındaki tavsiyelerin, önerilerin hiçbir bilimsel kanıtı yok. ‘Ben yaptım, bana iyi geldi’ ya da ‘Komşum yaptı, komşuma iyi geldi’ gibi yaklaşımlar hiç doğru değil, hiçbir bilimsel karşılığı yok. Dolayısıyla otların, tozların, çayların ve karışımların bir faydası yok, aksine zararları var.

Bu tür ürünlerin hiç şüphesiz toksik etkileri olabilir. ‘Bitkinin zararı olmaz’ diye düşünülüyor ama bitkiler ilaçların hammaddesini oluşturur, bunu unutmamalıyız. Kesinlikle ezbere önerilerde bulunulmamalı.

Bilinçsizce kullanılan bitki çayları ve takviyelerin ciddi yan etkileri olabilir. Bitkisel ürün olması güvenli olduğu anlamına gelmez. Besin öğelerinin emilimini olumsuz etkileyebilir, çarpıntı, kramp ve alerjik reaksiyonlar söz konusu olabilir. Karaciğerde ve böbrekte harabiyete yol açabilir.

İNSANIN BİYOLOJİK RİTMİ ÜÇ ÖĞÜN BESLENMEYE AYARLI

Zayıflatan çay ve kahveler de çok tercih ediliyor, bilim bunlarla ilgili ne diyor?

REKLAM

Bunların tüketilmesi doğru bir yaklaşım değil; çünkü yararı yok. İnsanın biyolojik ritmi günde üç öğün beslenmeye göre ayarlanmıştır. Hiçbir bilimsel geçerliliği olmamasına rağmen bu işin ticaretini yapan kişiler farklı bir şey söylemek adına, farklı bir şey yapmak adına bu tür geçerliliği olmayan, bilimsel dayanağı olmayan birtakım önerilerde bulunuyorlar. Tüketim sürecinde de sağlık bundan olumsuz etkileniyor. Çok net.