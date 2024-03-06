Fethiyespor - 68 Aksaray Belediyespor: 2-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, evinde yenik duruma düştüğü karşılaşmada 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Fethiye İlçe Stadı'nda Aksaray temsilcisi ilk yarıyı 36'ncı dakikada Yasin'in golüyle önde tamamladı. Fethiyespor, 65'inci dakikada Sezer Özmen ve 76'ncı dakikada penaltıdan Ramazan'ın golleriyle galibiyete uzandı. Ligde bu sonuçla yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Muğla ekibi puanını 35 yaptı.

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