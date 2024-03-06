Fethiyespor - 68 Aksaray Belediyespor: 2-1
STAT:Fethiye İlçeHAKEMLER: Tarık Güldal, Hüseyin Can, Feyzullah ÇimenFETHİYESPOR: Enes - Ali Mert, Serdar Ümit (Dk.
STAT:Fethiye İlçe
HAKEMLER: Tarık Güldal, Hüseyin Can, Feyzullah Çimen
FETHİYESPOR: Enes - Ali Mert, Serdar Ümit (Dk. 89 Berat), Sezer Özmen, Rıdvan, Selim (Dk. 46 Abdullah), Murat, Selçuk (Dk. 84 Burak Albayrak), Ahmet Dereli (Dk. 85 Ali Ceylan), Berk, Mert Çayır (Dk. 46 Ramazan)
68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Emre - Yasin, Hakan (Dk. 80 Şahin), Emrah, Fatih (Dk. 80 Üstün), Doğan (Dk. 72 Abdussamed), Atamer, Uğur, Ali Kuçik (Dk. 76 Halil İbrahim), Oğuzhan, Cengiz (Dk. 72 Osman)
GOLLER: Dk. 65 Sezer Özmen, Dk. 76 (P) Ramazan (Fethiyespor) - Dk. 36 Yasin (68 Aksaray Bld)
SARI KARTLAR: Berat (Fethiyespor) - Emrah (68 Aksaray Bld.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, evinde yenik duruma düştüğü karşılaşmada 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Fethiye İlçe Stadı'nda Aksaray temsilcisi ilk yarıyı 36'ncı dakikada Yasin'in golüyle önde tamamladı. Fethiyespor, 65'inci dakikada Sezer Özmen ve 76'ncı dakikada penaltıdan Ramazan'ın golleriyle galibiyete uzandı. Ligde bu sonuçla yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Muğla ekibi puanını 35 yaptı.
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