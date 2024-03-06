Muğlaspor'dan zorlu maça davet

BÖLGESELAmatör Lig 5'inci Grup’ta 43 puanla lider durumda olan Muğlaspor, pazar günü sahasında 42 puanlı zirve takipçisi Manavgat Belediyespor’u sezonun en önemli maçında konuk edecek. Bitime 8 maç kala rakibinin 1 puan önünde olan yeşil-beyazlı ekip, galip gelmesi durumunda şampiyonluk ve 3 yıl sonra 3'üncü Lig'e dönmek için avantaj elde edecek. Grupta oynadığı 18 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi alan Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, 7’den 70’e tüm Muğlalıları pazar günü saat 14.00'te Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak zorlu randevuya davet etti.

Başkan Kıyanç, "Seçim sürecinde Muğlaspor'a ilgi biraz azaldı. Görevimiz Muğlaspor'u şampiyon yapmak. Siyasiler de Muğlaspor maçına sadece görünmek için, siyaset için gelmesinler. Destek olsunlar. Biz taraf değiliz. Siyasi bir tavrımız yok. Biz Muğla'dan ve Muğlaspor'dan tarafız. Sporun büyük bir birleştirici gücü var. Bu birleşimi yaşamamız gerekiyor. Biz şampiyon olacağız. 7’den 70’e herkesi Manavgat maçına bekliyoruz" diye konuştu.

Takımıyla çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan Muğlaspor'un kariyerinde birçok şampiyonluk bulunan teknik adamı Hakan Şapçı da pazar günü tüm Muğla'yı yanlarında görmek istediklerini söyledi.