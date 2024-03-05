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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 17:06 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:06
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.G.B'nin (39) uyuşturucu ticareti yaptığı ve kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, kokain, hibrit kenevir tohumları ve 151 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan F.G.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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