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        Haberler Magazin Ahmet Kaya dinleniyor ama izlenmiyor

        Ahmet Kaya dinleniyor ama izlenmiyor

        Ahmet Kaya'nın şarkıları çok dinleniyor ama biyografik filmleri, tam tersine hiç ilgi görmüyor. 2020'de gösterime giren 'İki Gözüm Ahmet'ten sonra "Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü" de izleyicilerden ilgi görmedi. Görünen o ki Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın; "Bu filmler kandırmaca, izlemeyin" şeklindeki açıklaması merhum şarkıcının hayranları üzerinde bir hayli etkili oldu

        Giriş: 05.03.2024 - 10:54 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:57
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        Ahmet Kaya; dinleniyor ama izlenmiyor...

        Ahmet Kaya, 16 Kasım 2000'de, 'Hoşçakalın Gözüm' adlı albümünün kayıtlarını yaparken, Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        ŞARKILARIN DİNLENME SAYISI LİSTELERİN ÜSTÜNDE YER ALIYOR

        Ahmet Kaya'nın şarkıları sağlığında çok dinlenir, albümleri en çok satanlar listesinin üstlerinde yer alırdı.

        Hayatını kaybettikten sonra da şarkıları, çok dinlenmeye devam etti.

        Pazar günü yayımladığımız Haftanın Portresi'nde vefat eden şarkıcıların şarkılarının gördüğü ilgili 'Vefat etseler de kazandırmaya devam ediyorlar' başlığıyla derlemiştik.

        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar Haberi Görüntüle

        BİR MİLYARI GEÇTİ

        Haberde; aramızdan ayrılan 9 şarkıcının seslendirdiği şarkıların YouTube ve Spotify'da yüksek dinlenme sayılarına sahip olduğu gözler önüne serilmişti. 9 şarkıcı arasında en çok dinlenen şarkıcı Ahmet Kaya...

        Ahmet Kaya'nın en çok dinlenen 10 şarkısının iki platformda dinlenme sayısı 1.070.739.941...

        İLK BİYOGRAFİK FİLMİ 2020'DE GÖSTERİME GİRDİ

        Ahmet Kaya'nın şarkıları bu kadar ilgi görürken biyografik filmleri ilgi görmüyor.

        Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın tüm itirazlarına rağmen çekilip 2020'de gösterime giren 'İki Gözüm Ahmet', 63.230 kişi tarafından izlendi.

        Yapımcısını hayal kırıklığına uğratan düşük gişenin mantıklı bir açıklaması vardı. Pandemi dönemiydi, sinemalarda kısıtlamalar söz konusuydu. Bırakın sinemaya gitmeyi, insanlar hava almak için dışarıya çıkmaya bile tereddüt ediyordu.

        İKİNCİSİ DE İLGİ GÖRMEDİ

        Ahmet Kaya'nın bir biyografik filmi daha çekildi; "Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü"...

        Kudret Sabancı'nın yönettiği filmde Ahmet Kaya'yı Celil Nalçakan canlandırırken kendisine Ezgi Şenler ile Serdal Genç eşlik etti.

        Gösterime 1 Mart'ta giren filmin açılışı sadece 12.594 kişiyle gerçekleşti.

        40 filme toplam 399.280 biletin kesildiği 1 - 3 Mart'ta "Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü", listenin 7'nci sırasında yer aldı.

        EŞİ GÜLTEN KAYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

        "FİLM FURYASI İÇİNE AHMET KAYA'YI ZORLA DÂHİL ETMEK İSTİYORLAR"

        Gülten Kaya, eşinin biyografik filmleri için şu açıklamayı yapmıştı; "Aramızdan 24 yıl önce ayrılan ve iradesini bizlerin temsil ettiği sanatçı Ahmet Kaya hakkında yapıldığı iddiası bulunan, adına 'film' demekten hicap duyduğumuz, başta sanatçının kendisine ve tüm sevenlerine yapılmış bir saygısızlık olarak gördüğümüz bu ticari projeyi asla desteklemediğimizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Sevenlerini, sanatçının sesini ve herhangi bir eserini içerisinde barındırmayan ya da hayatına dair herhangi bir doğru bilgiyi kendileriyle buluşturamayacak olan bu 'kurmaca' kandırmacasına karşı dikkatli olmaları için uyarmak isteriz. Sanatçının itibarını ve değerlerini yok sayarak, yalnızca ismi üzerinden maddi kazanç sağlama gayretinde olan; fikrine, duygusuna, eserlerine, sevenlerine, ailesine, evlatlarına, ideallerine yüz çevirerek vahşi bir piyasa çarkının ve 'biyografik film' furyasının içine Ahmet Kaya'yı da zorla dâhil etmek isteyen bu kişileri tanıyınız.

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        BİRİNCİLİĞİ 'DUNE: ÇÖL GEZEGENİ' ELDE ETTİ

        Hafta sonu birinciliği; 114.930 kişiyle açılan 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' elde etti. Böylelikle Türk filmlerinin haftalarca süren birinciliği 1 - 3 Mart'ta son buldu.

        En çok izlenen 5 film şöyle;

        • Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki... 114.930

        • Kral Şakir: Devler Uyandı... 69.564 (429.727)

        • Lohusa... 42.893 (2.014.563)

        • Erdal ile Ece... 33.780 (117.427)

        • Zaferin Rengi... 27.197 (220.436)

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        #Ahmetin Türküsü
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