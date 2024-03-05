Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.907,65 %-2,08
        DOLAR 31,5912 %0,05
        EURO 34,3272 %0,06
        ALTIN 2.149,02 %0,00
        FAİZ 47,08 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 24,12 %-0,66
        BITCOIN 67.067,00 %-0,63
        GBP/TRY 40,1237 %0,03
        EUR/USD 1,0852 %-0,03
        BRENT 82,61 %-0,23
        ÇEYREK ALTIN 3.513,65 %0,00
        Haberler Ekonomi Otomobil Voyah'ın 'kapıda' kalan modelleri yurt dışına satılacak - Otomobil Haberleri

        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor

        Çinli elektrikli otomobil markası Voyah'ın Türkiye distribütörü Marcar Otomotiv, Çin'den Türkiye'ye getirdiği otomobilleri, Türkiye'den de yurt dışına satmaya hazırlanıyor. Voyah Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki Serbest Ticaret Anlaşması olan ülkeler ve Avrupa birliği ülkeleri harici ülkelerden ithalatı yapılan elektrikli araçlar konulu yeni tebliğden sonra ithalatını gerçekleştiremediğimiz araçlarımızı yurt dışı bağlantılarımızın ilgisine sunmaktayız" denildi. İngilizce ve Türkçe olarak yapılan bu paylaşımın sonradan şirket tarafından silindiği görüldü. Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçları ithal edenlerin, Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 yetkili servis istasyonu kurma zorunluluğu bulunuyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 05.03.2024 - 07:53 Güncelleme: 05.03.2024 - 07:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçtiğimiz yaz aylarında Türkiye'ye giriş yapan Çinli elektrikli otomobil markası Voyah'ın Türkiye distribütöründen dikkat çeken bir adım atıldı.

        Markanın Türkiye distribütörü Marcar Otomotiv A.Ş., Çin'den Türkiye'ye getirdiği otomobilleri, Türkiye'den de yurt dışına satmaya hazırlanıyor.

        Voyah Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, elektrikli otomobil ithalatına getirilen yeni düzenlemeler kapsamında, markanın otomobil ithalatı gerçekleştiremediği belirtildi.

        Şirketin açıklamasında, Türkiye'ye getirilen fakat ithalat kuralları nedeniyle Türkiye'de satılamayan araçların, yurt dışından isteyenlere satılabileceği aktarıldı.

        Voyah Türkiye'nin sosyal medya hesabından konu ile ilgili hem İngilizce hem Türkçe olarak yapılan paylaşımda, "Değerli bağlantılarımız ülkemizdeki Serbest Ticaret Anlaşması olan ülkeler ve Avrupa birliği ülkeleri harici ülkelerden ithalatı yapılan elektrikli araçlar konulu yeni tebliğden sonra ithalatını gerçekleştiremediğimiz Voyah Free REEV Hybrid (1200km Menzil) ve Voyah Dream Ev araçlarımızı değerli yurt dışı bağlantılarımızın ilgisine sunmaktayız. Satın almak isteyenler bize ulaşabilirler" denildi.

        REKLAM

        Açıklamanın devamında ise, Dream Phev (Mpv) ve Passion Phev (Sedan) modellerinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtilerek, hibrit motorlu her iki otomobilin de yılın ikinci çeyreğinde satışının planlandığı kaydedildi.

        YAPILAN PAYLAŞIM SİLİNDİ

        Bu paylaşımlar üzerine, konu ile ilgili sorularımızı Voyah'ın Türkiye distribütörü Marcar Otomotiv'e ilettik.

        Şirketten konu ile ilgili geri dönüş yapılacağının tarafımıza bildirilmesi üzerine, muhatabın cevap hakkını korumak hassasiyetini göz önünde bulundurarak haberimizin yayın tarihini erteledik.

        Fakat, aradan yaklaşık 1 hafta geçmesine rağmen henüz herhangi bir geri dönüş alamadık. Üstelik, konu ile ilgili geçtiğimiz hafta yapılan paylaşımların da Voyah Türkiye'nin resmi hesabından silindiği gözlemledik.

        Bu noktada, haberde yer alan tüm araç görsellerinin Voyah Türkiye'nin resmi hesabından yayımlanan ama sonradan silinen paylaşımdan alındığını belirtmekte fayda var.

        TEMMUZ'DA TÜRKİYE'YE GELDİ

        Çinli otomotiv üreticisi Dongfeng çatısı altında yer alan elektrikli otomobil markası Voyah, Temmuz 2023'te Türkiye'ye giriş yapmıştı.

        Çinli markanın Türkiye'deki ilk modeli ise elektrikli SUV Free oldu.

        İlk olarak Çin pazarında 2021’nin son çeyreğinde yollara çıkan Voyah Free, 2022’de Çin haricinde ilk defa Norveç pazarına ihraç edilmişti.

        PAZAR PAYLARI YÜZDE 5'İ BULDU

        Türkiye otomotiv pazarının 1 milyon adedi aşarak tarihinin en yüksek satış hacmine ulaştığı 2023 yılında, Çin'den adeta bir otomotiv akını yaşandı.

        Türkiye'deki Çinli otomobil markası sayısı 2023'te 13'e yükseldi ve Türkiye'de yaklaşık 60 bin adet Çinli otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Rakamlar, toplam pazarın yaklaşık yüzde 5'inin Çinli markalardan oluştuğu anlamına geliyor.

        Geçtiğimiz yıl ithal otomobillere yönelik birden fazla düzenleme de hayata geçti.

        REKLAM

        Mart 2023'te, Çin'den ithal edilen elektrik taşıtlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanmasına yönelik karar alındı.

        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor Haberi Görüntüle

        Kasım ayı sonunda ise, elektrikli otomobil ithalatçılarına yönelik yeni gereklilikler getirildi.

        Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçları ithal edenlerin, Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 yetkili servis istasyonu kurması zorunlu hale geldi.

        Yine, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçları ithal edenlere, ithalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi ve ithalatı yapılacak aracın üreticisinin yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması zorunluluğu şart koşuldu.

        PLANLARI DEĞİŞTİRDİLER

        Alınan bu karar sonrası, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler dışında kalan Çinli markaların Türkiye'de izleyeceği yeni yol merak konusu haline geldi.

        REKLAM

        Tebliğ öncesi Türkiye'de elektrikli otomobillerini satan Çinli markaların bazıları, tebliğ kapsamında girmeyen içten yanmalı veya hibrit motora sahip otomobillerini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

        Bu markalardan biri olan SAIC bünyesindeki MG, hibrit motora sahip b-hatchback modeli MG3'ü yıl içinde Türkiye'ye getirecek. Markanın benzinli motora sahip otomobili MG7 de ilerleyen dönemde Türkiye'ye gelecek.

        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması Haberi Görüntüle

        2023'ün son çeyreğinde elektrikli SUV modeli Atto 3 ile Türkiye'ye gelen BYD de, yıl içinde hibrit motora sahip SUV modeli Seal U'yu Türkiye'ye getirerek, tebliğ kapsamına girmeden faaliyetlerine devam edebilecek.

        Benzinli motora sahip 3 SUV modeli ile 2023'te Çinli markalar arasında en yüksek satış adedine ulaşan Chery'nin, 2024 için elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getirme planları bulunuyordu.

        Fakat, Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ sonrası bu planları gözden geçirme yoluna giden markanın, yakın vadede elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getirmeyi planlamadığı belirtiliyor.

        Çin'de 'protokol' otomobili olarak konumlandırılan Hongqi'nin Türkiye distribütörü olan D ve D Motorlu Araçlar ise, markanın elektrikli SUV modeli E-HS9'un satışına devam kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, elektrikli araç ithalatına yönelik yeni regülasyonların yerine getirileceği vurgulandı.

        Çinli markadan Türkiye kararı!
        Çinli markadan Türkiye kararı! Haberi Görüntüle

        Öte yandan, bazı Çinli markaların ise, tebliğin yürürlüğe girmesinden önce yüksek adetli elektrikli otomobil stokladığı öğrenildi. Bu sayede, tebliğdeki şartlara takılmadan elektrikli araç satışına bir süre daha devam edilmesi hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        İstanbul'da hissedilen deprem oldu
        İstanbul'da hissedilen deprem oldu
        'Kanalizasyon akıyor' kavgası: 4 yaralı
        'Kanalizasyon akıyor' kavgası: 4 yaralı
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da sis etkili oldu
        İstanbul'da sis etkili oldu
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı
        Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?