'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
Çinli elektrikli otomobil markası Voyah'ın Türkiye distribütörü Marcar Otomotiv, Çin'den Türkiye'ye getirdiği otomobilleri, Türkiye'den de yurt dışına satmaya hazırlanıyor. Voyah Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki Serbest Ticaret Anlaşması olan ülkeler ve Avrupa birliği ülkeleri harici ülkelerden ithalatı yapılan elektrikli araçlar konulu yeni tebliğden sonra ithalatını gerçekleştiremediğimiz araçlarımızı yurt dışı bağlantılarımızın ilgisine sunmaktayız" denildi. İngilizce ve Türkçe olarak yapılan bu paylaşımın sonradan şirket tarafından silindiği görüldü. Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçları ithal edenlerin, Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 yetkili servis istasyonu kurma zorunluluğu bulunuyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...
Geçtiğimiz yaz aylarında Türkiye'ye giriş yapan Çinli elektrikli otomobil markası Voyah'ın Türkiye distribütöründen dikkat çeken bir adım atıldı.
Markanın Türkiye distribütörü Marcar Otomotiv A.Ş., Çin'den Türkiye'ye getirdiği otomobilleri, Türkiye'den de yurt dışına satmaya hazırlanıyor.
Voyah Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, elektrikli otomobil ithalatına getirilen yeni düzenlemeler kapsamında, markanın otomobil ithalatı gerçekleştiremediği belirtildi.
Şirketin açıklamasında, Türkiye'ye getirilen fakat ithalat kuralları nedeniyle Türkiye'de satılamayan araçların, yurt dışından isteyenlere satılabileceği aktarıldı.
Voyah Türkiye'nin sosyal medya hesabından konu ile ilgili hem İngilizce hem Türkçe olarak yapılan paylaşımda, "Değerli bağlantılarımız ülkemizdeki Serbest Ticaret Anlaşması olan ülkeler ve Avrupa birliği ülkeleri harici ülkelerden ithalatı yapılan elektrikli araçlar konulu yeni tebliğden sonra ithalatını gerçekleştiremediğimiz Voyah Free REEV Hybrid (1200km Menzil) ve Voyah Dream Ev araçlarımızı değerli yurt dışı bağlantılarımızın ilgisine sunmaktayız. Satın almak isteyenler bize ulaşabilirler" denildi.
Açıklamanın devamında ise, Dream Phev (Mpv) ve Passion Phev (Sedan) modellerinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtilerek, hibrit motorlu her iki otomobilin de yılın ikinci çeyreğinde satışının planlandığı kaydedildi.
YAPILAN PAYLAŞIM SİLİNDİ
Bu paylaşımlar üzerine, konu ile ilgili sorularımızı Voyah'ın Türkiye distribütörü Marcar Otomotiv'e ilettik.
Şirketten konu ile ilgili geri dönüş yapılacağının tarafımıza bildirilmesi üzerine, muhatabın cevap hakkını korumak hassasiyetini göz önünde bulundurarak haberimizin yayın tarihini erteledik.
Fakat, aradan yaklaşık 1 hafta geçmesine rağmen henüz herhangi bir geri dönüş alamadık. Üstelik, konu ile ilgili geçtiğimiz hafta yapılan paylaşımların da Voyah Türkiye'nin resmi hesabından silindiği gözlemledik.
Bu noktada, haberde yer alan tüm araç görsellerinin Voyah Türkiye'nin resmi hesabından yayımlanan ama sonradan silinen paylaşımdan alındığını belirtmekte fayda var.
TEMMUZ'DA TÜRKİYE'YE GELDİ
Çinli otomotiv üreticisi Dongfeng çatısı altında yer alan elektrikli otomobil markası Voyah, Temmuz 2023'te Türkiye'ye giriş yapmıştı.
Çinli markanın Türkiye'deki ilk modeli ise elektrikli SUV Free oldu.
İlk olarak Çin pazarında 2021’nin son çeyreğinde yollara çıkan Voyah Free, 2022’de Çin haricinde ilk defa Norveç pazarına ihraç edilmişti.
PAZAR PAYLARI YÜZDE 5'İ BULDU
Türkiye otomotiv pazarının 1 milyon adedi aşarak tarihinin en yüksek satış hacmine ulaştığı 2023 yılında, Çin'den adeta bir otomotiv akını yaşandı.
Türkiye'deki Çinli otomobil markası sayısı 2023'te 13'e yükseldi ve Türkiye'de yaklaşık 60 bin adet Çinli otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Rakamlar, toplam pazarın yaklaşık yüzde 5'inin Çinli markalardan oluştuğu anlamına geliyor.
Geçtiğimiz yıl ithal otomobillere yönelik birden fazla düzenleme de hayata geçti.
Mart 2023'te, Çin'den ithal edilen elektrik taşıtlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanmasına yönelik karar alındı.
Kasım ayı sonunda ise, elektrikli otomobil ithalatçılarına yönelik yeni gereklilikler getirildi.
Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçları ithal edenlerin, Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 yetkili servis istasyonu kurması zorunlu hale geldi.
Yine, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçları ithal edenlere, ithalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi ve ithalatı yapılacak aracın üreticisinin yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması zorunluluğu şart koşuldu.
PLANLARI DEĞİŞTİRDİLER
Alınan bu karar sonrası, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler dışında kalan Çinli markaların Türkiye'de izleyeceği yeni yol merak konusu haline geldi.
Tebliğ öncesi Türkiye'de elektrikli otomobillerini satan Çinli markaların bazıları, tebliğ kapsamında girmeyen içten yanmalı veya hibrit motora sahip otomobillerini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.
Bu markalardan biri olan SAIC bünyesindeki MG, hibrit motora sahip b-hatchback modeli MG3'ü yıl içinde Türkiye'ye getirecek. Markanın benzinli motora sahip otomobili MG7 de ilerleyen dönemde Türkiye'ye gelecek.
2023'ün son çeyreğinde elektrikli SUV modeli Atto 3 ile Türkiye'ye gelen BYD de, yıl içinde hibrit motora sahip SUV modeli Seal U'yu Türkiye'ye getirerek, tebliğ kapsamına girmeden faaliyetlerine devam edebilecek.
Benzinli motora sahip 3 SUV modeli ile 2023'te Çinli markalar arasında en yüksek satış adedine ulaşan Chery'nin, 2024 için elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getirme planları bulunuyordu.
Fakat, Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ sonrası bu planları gözden geçirme yoluna giden markanın, yakın vadede elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getirmeyi planlamadığı belirtiliyor.
Çin'de 'protokol' otomobili olarak konumlandırılan Hongqi'nin Türkiye distribütörü olan D ve D Motorlu Araçlar ise, markanın elektrikli SUV modeli E-HS9'un satışına devam kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, elektrikli araç ithalatına yönelik yeni regülasyonların yerine getirileceği vurgulandı.
Öte yandan, bazı Çinli markaların ise, tebliğin yürürlüğe girmesinden önce yüksek adetli elektrikli otomobil stokladığı öğrenildi. Bu sayede, tebliğdeki şartlara takılmadan elektrikli araç satışına bir süre daha devam edilmesi hedefleniyor.