Otomotiv sektöründe son gündemin bir numaralı gündem maddesini Çinli markalar oluşturuyor.

Son yıllarda Avrupa'ya karşı adeta bir akın başlatan Çinli otomobil üreticilerinin Batı'daki duraklarından biri de Türkiye oldu.

Özellikle 2023 yılında 10'u aşkın Çinli otomobil markası Türkiye pazarına giriş yaptı. Bu durum, otomotivde dış ticaret dengesine yansırken, pazardaki ithal araç payının da artmasına yol açtı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) rakamlarına göre, 2023 yılında Türkiye'de yaklaşık 60 bin adet Çinli otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Böylece Çinliler pazardan yüzde 6 pay aldı.

Tüm bu gelişmeler, Ankara'nın da kuşkusuz dikkatini çekti. 2023'ün ilk çeyreğinde, önce Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ek gümrük vergisi uygulaması getirildi. Geçen yılın sonunda ise, Ticaret Bakanlığı kapsamlı bir tebliğ hazırladı.

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Bakanlığın hazırladığı tebliğe göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçları ithal edenlerin, Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 yetkili servis istasyonu kurması zorunlu oldu.

Ayrıca, ithalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi ve ithalatı yapılacak aracın üreticisinin yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması da elektrikli araç ithalatı için gerekli hale geldi.

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Tebliğde yer alan 'Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan' kısmının çoğunlukla Çinli markaları etkilediğini söylemek yanlış olmaz.

Yeni yıla işte bu gelişmeler ile başlayan otomotiv sektöründe, Çinli markaların Türkiye'ye yönelik planları da merak konusu haline gelmişti.

İşte bu markalardan biri olan SAIC bünyesindeki MG, geçtiğimiz günlerde Türkiye için yeni yol haritasını açıkladı.

'SAIC'İN TÜRKİYE'DE BİR TESİSİNİ KURACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

Hatırlanacak olursa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, beraberindeki bir heyet ile Aralık 2023'te Çin ziyaretinde bulunmuştu. Bu ziyarette Çin devlet yetkilileri ile bir araya gelen Bakan Kacır, Chery, SAIC Motor, Zeekr (Geely) ve GAC Motor'un elektrikli araç fabrikalarında incelemelerde bulundu.

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Bakan Kacır'ın Türkiye'ye dönüşünde Çin'deki temasları ile ilgili yaptığı, "Gelecek dönemde yeni yatırımlarla hem elektrikli araç hem batarya alanında Türkiye'de üretim kapasitesini artırmayı hedefliyoruz" şeklindeki açıklaması, kamuoyunda Çin'den Türkiye otomotiv sanayisinde doğrudan bir yatırım gelebileceği şeklinde yorumlanmıştı.

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Bu gelişmeden günler sonra Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu'nun Çinli markaları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etmesi ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam'ın 'Çinliler'in Türkiye'de üretim için ciddi bir ilgisi var' açıklaması, Çinli bir markanın Türkiye'ye gelip yatırım yapacağına dair kuvvetli bir algı oluşturmuştu.

İşte tüm bu sürecin ardından bir araya geldiğimiz MG'yi Türkiye'de temsil eden Doğan Trend Otomotiv'in CEO’su Kağan Dağtekin'e, MG'nin ana şirketi olan SAIC'in Türkiye'de yatırım planlayıp planlamadığını sorduk.

Yatırım çekmek konusunda 2 senedir temposu artan bir şekilde çalıştıklarını aktaran Dağtekin, "Son 3 ayda biraz daha hızlandı ve Türkiye'de SAIC'in fabrikalarından birini, üretim tesislerinden birini kurmak için çabalıyoruz. Hem enerji maliyeti ve uzun vadede çok daha öne çıkacak yenilenebilir enerji üretme becerisiyle Türkiye, sadece Çinlilerin değil tüm otomotivcilerin önemli bir paydaşı olacak" dedi.

Çinliler'in Türkiye'ye ilgileri olduğunu ama bu konuda diğer ülkeler ile yarıştığımızı anlatan Dağtekin, "Bu yarışta Almanya ve Fransa var. Bu ülkelerle bu yatırımı almak için rekabet halindeyiz, bir de Doğu Avrupa'dan da bir otomotiv üretim merkezine dönüşmek isteyen ülkelerle rekabet halindeyiz" diye konuştu. REKLAM Dağtekin, 2 hafta önce Çin'den üst düzey bir delegasyon heyetinin Türkiye'yi ziyaret ettiğini de açıklayarak, "Heyet ile Sanayi Bakanı'mızı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisini ziyaret ettik. TAYSAD Başkanımız Albert Bey sağ olsun, özel ihtimam gösterdi, Bursa bölgesinde farklı fabrika ve yan sanayi tesislerini gezdirdik. Gördüklerinden etkilendiklerini biliyoruz, ama süreç devam ediyor ve biz vazgeçmeyeceğiz. Çinliler yarın Avrupa'da da bir tesis açsa bile, biz Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Sonuçta Türkiye'de fabrikası olan diğer markaların da Avrupa'da fabrikaları var. Ben er ya da geç SAIC markasının Türkiye’de bir tesisini kuracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. 'KENDİMİZE AİT SERVİSLER KURMAMIZ BAYİLERİMİZ İLE DENGELERİ BOZABİLİR' Doğan Trend Otomotiv'in CEO’su Kağan Dağtekin, Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı elektrikli araçların ithaline ilişkin tebliğe de değindi. Tebliğde yer alan şartlara uyum konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Dağtekin, "Elektrikli araç tebliğine dair hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Birincisi 7 bölgede kendimize ait 20 servis kurulumu. Diğer markaların ve bizim de bunun hala netleştiremediğimiz teknik birtakım detayları var. Bunları TSE ile Sanayi Bakanlığı ile görüşüyoruz. Netleştiği zaman, gereken neyse yapıp, tamamlayıp buradaki işareti de yeşil tıka çevireceğiz. Bizim 20 tane değil fazlasıyla yeterli servisimiz var ama kendimize ait olması konusu biraz karmaşık bir iş, teknik detayları var" dedi.

Ana firmaların tebliğde öngörüldüğü şekilde kendi servis tesislerini kurmasının rekabete aykırı olabileceğini de vurgulayan Dağtekin, "Servisleri kendimiz kurduğumuz anda bayilerimizle doğrudan rekabet eder hale geleceğiz. Hali hazırda bayilerin servis yatırımları varken bizim de onların yanlarında kendi servis yatırımımızı yapmamız dengeleri bozabilir. Bayilerimizi, yetkili satıcılarımızı ve servislerimizi de gözetmek zorundayız. 'Tebliğ değişti, kusura bakmayın, biz sizin işiniz elinizden alıyoruz' demek çok doğru değil" ifadelerini kullandı. REKLAM Söz konusu tebliğin asıl amacının tüketiciyi korumak olduğunu da belirten Dağtekin, "Türkiye önce kendi sanayisini düşünmek zorunda, bu tebliğler hazırlanırken ana konunun Çinliler'in önünü kesmek olduğunu düşünmüyoruz. Burada asıl amaç tüketiciyi korumaktır ve önüne gelen herkesin Çin'den yeni bir marka getirmesini önlemektir. Çinlilere bunu anlattık, Çinliler de her ülkenin önceliklerine saygı göstermek zorunda olduklarını biliyorlar ve yapacaklar da. Beraber üzerine çalışıyoruz" dedi. HATCHBACK MODEL HIBRIT MOTORLA SATILACAK Doğan Trend Otomotiv'in CEO’su Kağan Dağtekin, önümüzdeki dönemde birden fazla yeni modeli Türkiye'de satışa sunacaklarını açıkladı. Bu modellerden ilk MG'nin b-segment hatchback modeli MG3. Mart ayında Cenevre Otomobil Fuar'ında tanıtılacak otomobili Türkiye'ye getireceklerini anlatan Dağtekin, "MG3 ile hatchback segmentine giriş yapacağız. O yüzden de adetlerimizi kendimize güvenerek artıracağız" dedi.

Modelin önce hibrit motora sahip versiyonunu Türkiye'ye getireceklerini kaydeden Dağtekin, "Sınıfının 200 beygire yakın gücüyle en kuvvetli modeli olarak gelecek. Yakıt tüketimi de çok düşük. Fiyat olarak ise henüz net değil, çalışıyoruz. Fakat benzinlilerle rekabet etme hedefimiz var burada. Lansmanımızı büyük ihtimalle Haziran civarı yaparız. Temmuz ayında da satışlarına başlarız" dedi. REKLAM MG3'ün benzinli motora sahip versiyonlarının da önümüzdeki dönemde Türkiye'ye geleceğini belirtelim. MG'nin Türkiye'ye getireceği bir diğer yeni model ise Cyberster olacak. Elektrikli bir roadster otomobil olan Cyberster, markanın geçmişindeki MG-B modelinden esintiler taşıyor.

554 beygir güç üreten Cyberster, 0'dan 100 km/s hıza 3.2 saniyede çıkabiliyor. Tek şarj ile 500 km mesafe gidebilen otomobilin 4 tekerlekten çekiş ve arkadan itişli versiyonları mevcut. 10 MİLYON DOLAR YATIRIM İLE TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK Kağan Dağtekin'in verdiği bilgiye göre, markanın bir diğer yeni modeli MG7 de Türkiye'de satışa sunulacak.