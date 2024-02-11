İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza barıştı
Yaklaşık dört ay önce olaylı bir şekilde ayrılan İbrahim Kutlay ile Edvina Sponza, barıştı. Bebek Parkı'nda köpeklerle birlikte oynayan ikilini keyifli halleri objektiflere yansıdı
Yaklaşık dört ay önce bir kuaförde karşılaşarak kavga eden ve ilişkilerini noktalayan Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay olay sonrası bir arada görünmemişti.
"BİR DAHA ASLA BİR ARAYA GELMEM" DEMİŞTİ
İbrahim Kutluay konu ile ilgili açıklama yapmazken Edvina Sponza gazetecilere olayın doğru olduğunu söylemiş ve "Bir daha asla bir araya gelmem" demişti.
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Bir dargın bir barışık aşk yaşayan İbrahim Kutlay ile Edvina Sponza, yeniden barıştı. İkili, Bebek Parkı'nda köpeklerle oyun oynarken görüntülendi.