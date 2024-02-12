LODOS VE YAĞMUR! Bugün hava durumunda kuvvetli rüzgar ve sağanak var - Son dakika haberleri - 12 Şubat Hava durumu

LODOS VE YAĞMUR! Bugün hava durumunda kuvvetli rüzgar ve sağanak var - Son dakika haberleri - 12 Şubat Hava durumu

Meteoroloji açıkladı! Lodos ve sağanak yağmur etkili olacak Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin batısı lodos ve sağanak yağışların etkisi altında. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in batı kesimlerinde zaman zaman hızı saatte 80 km'ye ulaşacak lodos etkili olurken, gök gürültülü sağanak yağmur da Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla'da çok kuvvetli olacak

Habertürk Giriş: 12.02.2024 - 07:27 Güncelleme: 12.02.2024 - 07:30 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL