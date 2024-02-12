Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu LODOS VE YAĞMUR! Bugün hava durumunda kuvvetli rüzgar ve sağanak var - Son dakika haberleri - 12 Şubat Hava durumu

        Meteoroloji açıkladı! Lodos ve sağanak yağmur etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin batısı lodos ve sağanak yağışların etkisi altında. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in batı kesimlerinde zaman zaman hızı saatte 80 km'ye ulaşacak lodos etkili olurken, gök gürültülü sağanak yağmur da Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla'da çok kuvvetli olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 07:27 Güncelleme: 12.02.2024 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lodos ve sağanak yağmur etkili olacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00
        REKLAM

        İstanbul

        Yağmurlu 19°

        Ankara

        Bulutlu 16°

        İzmir

        Yağmurlu 18°

        Antalya

        Bulutlu 15°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 19°

        Bursa

        Bulutlu 17°

        Adana

        Kısmen Güneşli 21°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 15°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 14°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        #son dakika haberleri
        #meteoroloji
        #yağmur
        #lodos

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        Kadıköy'de büyük kayıp!
        Kadıköy'de büyük kayıp!
        Rojvelat Kızmaz'dan haber alınamıyor
        Rojvelat Kızmaz'dan haber alınamıyor
        Afrika Kupası'nda şampiyon Fildişi!
        Afrika Kupası'nda şampiyon Fildişi!
        NATO'dan Trump'ın sözlerine sert yanıt
        NATO'dan Trump'ın sözlerine sert yanıt
        Dünyanın ilk uçan taksisi Dubai'de
        Dünyanın ilk uçan taksisi Dubai'de
        Galatasaray ve Fenerbahçe atıştı!
        Galatasaray ve Fenerbahçe atıştı!
        Bakanlık harekete geçti
        Bakanlık harekete geçti
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        ABD'den İsrail'e 'Refah operasyonu' uyarısı
        ABD'den İsrail'e 'Refah operasyonu' uyarısı
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Barıştılar
        Barıştılar
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenlendi
        Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenlendi
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Yarısı 600 milyon dolar
        Yarısı 600 milyon dolar
        Alanya çelmesi!
        Alanya çelmesi!