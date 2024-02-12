Meteoroloji açıkladı! Lodos ve sağanak yağmur etkili olacak
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin batısı lodos ve sağanak yağışların etkisi altında. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in batı kesimlerinde zaman zaman hızı saatte 80 km'ye ulaşacak lodos etkili olurken, gök gürültülü sağanak yağmur da Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla'da çok kuvvetli olacak
Giriş: 12.02.2024 - 07:27 Güncelleme: 12.02.2024 - 07:30
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.