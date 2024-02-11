Fenerbahçe'den zirve yarışında evinde büyük kayıplar!

Evinde puan kaybettiği 4. maç

Fenerbahçe, bu sezon puan kayıplarını taraftarı önünde yaşıyor. Ligde bu sezon deplasmanda çıktığı 12 karşılaşmada sadece bir beraberlikle 2 puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, evinde ise olumsuz bir görüntü sergiliyor.