Beykoz'da TEM Otoyolunda iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

DHA'da yer alan habere göre Trafikte orta şeritte duran sürücü, arkasındaki tartıştığı sürücünün geçmesi için yol vermedi. Tartışan sürücüler nedeniyle orta şeritte kalan başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Olay, 9 Şubat Cuma günü öğle saatlerinde TEM Otoyolu Kavacık mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. REKLAM İddiaya göre, iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sürücülerden biri seyir halindeyken bir anda orta şeritte durdu ve arkasındaki tartıştığı sürücüye yol vermeyerek geçmesini engelledi. Diğer sürücüler de bir süre akan trafikte orta şeritte kaldı. Tartışan sürücüler hareket ettikten sonra da otomobillerini birbirlerinin üzerine sürdü.